Pedro Halffter sitúa Málaga al centro de la Lírica nacional

Ficha Málaga Teatro Cervantes R. Wagner. Tristan und Isolde. Michael Weinius, tenor; Marko Mimica, bajo; Lianna Haroutounian; Markus Eiche, barítono; Moises Marín, tenor; Clémentine Margaine, mezzo; Luis Pacetti, tenor e Ignacio Cornejo, timonel. Dirección escénica: Allex Aguilera. Dirección musical: Pedro Halfter. 25 de septiembre de 2025.

El Teatro Cervantes de Málaga acaparó todas las miradas de la lírica nacional en el inicio de su trigésima séptima Temporada Lírica, con una apuesta en la que no se han escatimado medios, recursos y, sobre todo, ilusión. Una declaración de intenciones que contrasta con etapas difíciles y oscuras ya superadas, cuando se llegó a programar un título de producción propia rodeado de espejismos dudosos y encomendado a compañías líricas de acreditada insolvencia.

Conviene subrayar el valor de la producción artística del coliseo, que ha sabido mantener niveles de excelencia. El resultado ha sido una respuesta clara del público aficionado y, al mismo tiempo, un atractivo para numeroso público foráneo, que no duda en incluir la estación malagueña dentro de la competitiva oferta nacional. Nada de esto se improvisa: es fruto de la coherencia entre la propuesta escénica y la solvencia artística.

La nueva temporada, en coproducción escénica con el Teatro de la Maestranza, se inaugura saldando una deuda con la modernidad revolucionaria de Richard Wagner y su concepción de la ópera, con uno de los títulos más trascendentales de la historia del género: Tristan und Isolde. Una partitura que profundiza en la idea del amor absoluto, en la que confluyen la leyenda medieval, la impronta filosófica y altas dosis autobiográficas, configurando un referente de la modernidad musical y una clara superación de la tradición italiana, pese a los esfuerzos verdianos por renovar el género.

Se trata de una ópera total, donde cada elemento posee una definición meditada. La escenografía de la producción del Maestranza, sobria en recursos y abierta al movimiento actoral, confía gran parte de su credibilidad en el soporte infográfico, que resultó en ocasiones decididamente sugerente. Solo la escena final de la muerte de los amantes ofreció cierta fragilidad respecto a la solidez de los actos anteriores.

Aunque breve, la intervención del coro —dirigido por el maestro Santiago Otero— destacó por su contención y emisión compacta, contribuyendo decisivamente al primer acto del Tristán wagneriano. A gran distancia quedó el anterior monográfico Wagner con la Filarmónica de Málaga, que cerraba su temporada de abono sin el relieve que alcanzó ahora bajo una dirección de verdadero calado. El maestro Pedro Halfter demostró una idea clara y estructurada de hacia dónde conducir la tensión dinámica, extrayendo sonoridades y colores que solo la seguridad, el estudio y la madurez hacen creíbles para el oyente.

El elenco vocal estuvo a la altura del reto. El sólido Tristán del tenor Michael Weinius apenas acusó el esfuerzo del íntimo acto central al enfrentarse al episodio conclusivo, formando pareja ideal con la soprano Lianna Haroutounian. Esta mantuvo tensión, emisión y timbre de inicio a fin, protagonizando un tercer acto apenas tocado por el sobreesfuerzo previo. Profundo y expansivo resultó el Marke de Marko Mimica, toda una lección de canto y gusto musical, complementado por la mezzosoprano francesa Clémentine Margaine, que sirvió de contrapunto a la Isolda de Haroutounian. De gran solidez fue también el Kurwenal de Markus Eiche, con un instrumento firme, bien apoyado y de proyección acerada.

Merece mención especial el pastor encarnado por el tenor malagueño Luis Pacetti, quien volvió a demostrar que no existen papeles pequeños cuando se conjugan presencia escénica y sobrada técnica, confirmando una trayectoria en la que cada producción se convierte en un reto superado.

Con este sólido Tristán und Isolde, el Teatro Cervantes de Málaga marca un punto de inflexión y reafirma un camino de excelencia que insiste en la necesidad de un espacio escénico capaz de albergar proyectos de semejante envergadura.