San Diego Comic-Con se une al Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales andaluz

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido la firma de un convenio de colaboración entre el Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND), representado por su presidente Gustavo A.Fuentes, y Cosmic Legends Productions, S.L. (Cosmic), entidad organizadora de San Diego Comic-Con Málaga, representada por su administrador único, Gabriel Sáenz de Buruaga.

Según ha informado la Junta en una nota, el acuerdo tiene como objetivo "regular la colaboración entre ambas partes y fomentar el desarrollo de las empresas y entidades miembros del Clúster, impulsando la competitividad del sector audiovisual en la región".

Sanz ha destacado que el convenio "es una oportunidad histórica para situar a Andalucía a la vanguardia de la innovación, la economía creativa y la proyección internacional", al mismo tiempo que ha recalcado que "nuestra comunidad es ya una región de referencia en la industria del videojuego, con alto potencial, en constante desarrollo, creador de cultura, de empleo joven y de riqueza".

En este sentido, la Junta ha explicado que el acuerdo entre LAND y San Diego Comic-Con Málaga va a permitir "abrir nuevas vías de colaboración y formación para las empresas del sector andaluz del videojuego".

Asimismo, el consejero ha recalcado que "no sólo hablamos de creatividad y talento, sino que hablamos de impacto económico real, porque esta colaboración generará nuevas oportunidades de negocio, atraerá inversiones y contribuirá al desarrollo de un sector que es estratégico, tanto en generación de empleo como en capacidad de innovación".

El convenio, con una vigencia de tres años prorrogables, permitirá a los socios de LAND participar activamente en el evento anual, que es una referencia para el sector y que se celebrará hasta 2027 en la capital de la Costa del Sol, buscando abrir nuevas vías de colaboración y formación para las empresas audiovisuales andaluzas.

La colaboración con el Clúster se materializa a través de la participación en jornadas, foros, grupos de trabajo o espacios de reflexión promovidos por LAND; el apoyo a iniciativas de promoción, difusión y posicionamiento del sector audiovisual y de los contenidos digitales; la contribución a programas de formación, innovación, transformación digital o internacionalización; así como la prestación de asesoramiento, patrocinio o respaldo institucional en proyectos impulsados o coordinados por el propio Clúster.

En reciprocidad, el Gobierno andaluz ha indicado que el Clúster LAND se compromete a reconocer a Cosmic como entidad colaboradora, dándole visibilidad a través de sus canales oficiales e invitando a la entidad a participar en jornadas, encuentros y reuniones técnicas del Clúster, fortaleciendo así la colaboración público-privada.

Clúster LAND

Según ha detallado la Junta, son ya casi 70 las empresas que se han incorporado al clúster audiovisual LAND y que están viendo cómo la Administración andaluza "sigue trabajando para recoger las principales demandas del sector en el ámbito de la simplificación administrativa y la eliminación de burocracia". En este sentido, gracias al Plan Andalucía Simplifica (Plan AS), se ha normalizado y agilizado el procedimiento de autorización de trabajo en series y películas para menores de 16 años con un formulario de solicitud único y específico.

De forma similar, se sigue trabajando con las consejerías competentes para acelerar al máximo las autorizaciones de rodajes en zonas costeras y para la homogeneización y simplificación de la solicitud de rodaje en edificios que tengan la calificación de Patrimonio Histórico.

En paralelo, LAND y Andalucía Film Commission han alcanzado un acuerdo para trabajar coordinadamente para atender a las promotoras de proyectos audiovisuales y digitales en Andalucía, lo que va a servir también para detectar proyectos de alto impacto en cuanto a inversión y a creación de empleo que se asignarían a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP). Para ello, en enero la Junta modificó las competencias de la UAP para incorporar al sector audiovisual de manera que sirva para impulsar a la industria, facilitando la gestión de proyectos imprimiendo la velocidad que necesitan para que salgan adelante.

En el acto, el consejero de la Presidencia ha estado acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; el director general de RTVA, Juande Mellado; la directora adjunta de RTVA, Isabel Cabrera; y el director gerente de Sandetel, Sergio Gómez.