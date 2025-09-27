'Talamasca: La Orden Secreta' llega a la Comic-Con de Málaga para convencerte de que los vampiros existen

La San Diego Comic-Con de Málaga se convirtió este sábado en el escenario de uno de los estrenos más esperados del otoño seriéfilo. AMC presentó oficialmente “Anne Rice’s Talamasca: La Orden Secreta”, la nueva serie de televisión estadounidense de terror creada por John Lee Hancock e inspirada en las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. El lanzamiento contó con la presencia de su protagonista Nicholas Denton, el propio Hancock como director y el productor ejecutivo Mark Lafferty.

La serie, que se estrenará en AMC+ el próximo 27 de octubre, expande el universo televisivo iniciado con Entrevista con el vampiro y Las brujas de Mayfair, centrándose esta vez en La Talamasca, la sociedad secreta encargada de observar, contener y estudiar a vampiros, brujas, hombres lobo y demás criaturas sobrenaturales.

Denton da vida a Guy Anatole, un joven estudiante de derecho cuya vida cambia cuando descubre que la misteriosa organización lo ha vigilado desde la infancia y decide reclutarlo. Según explicó el actor en Málaga, su personaje “se debate entre el mundo cotidiano que conoce y las sombras de un universo oculto, lo que lo obliga a enfrentarse a sus propios miedos y a su verdadera naturaleza”.

Un reto creativo

Durante el panel, el director y productor ejecutivo John Lee Hancock reconoció que “lo más complicado ha sido encontrar el equilibrio entre el terror y la fantasía. La historia habla de personajes en crisis, de secretos y mentiras, y de cómo las familias fracturadas se enfrentan a lo sobrenatural”.

Hancock subrayó también el reto de trabajar dentro de un universo ya marcado por la obra de Anne Rice: “Crear un mundo nuevo en un terreno tan conocido siempre es difícil, pero no se trata de repetir fórmulas. Ha sido un gran reto y, al mismo tiempo, muy divertido afrontarlo. Nuestro objetivo es claro: queremos convencerte de que los vampiros existen”.

El director no dejó pasar la oportunidad de referirse a Málaga: “Hoy nos hemos enterado de que Antonio Banderas es de aquí. Así que está claro que debemos volver más veces”.

La experiencia del protagonista

Por su parte, Nicholas Denton relató cómo se implicó con el proyecto desde el principio: “Desde el primer contacto con el guion me pareció fascinante. Me gustó porque intentaba rendir homenaje al legado de Anne Rice desde el minuto cero, pero también hacer algo fresco”.

El actor definió como un “honor” haber heredado el papel de Guy Anatole, aunque reconoció que el mayor reto fue dar un enfoque diferente: “Queríamos mostrar cómo este universo de vampiros y lo sobrenatural puede convivir con el mundo real, y convencer incluso a los más escépticos de que esas criaturas existen”.

Denton confesó además una superstición personal: “Siempre rezo para que todo salga bien antes de empezar un rodaje”. En paralelo, Hancock admitió la suya: “Nunca duermo la noche anterior al inicio de un proyecto, siempre me pasa”.

Con un elenco que incluye a Elizabeth McGovern, William Fichtner, Maisie Richardson-Sellers y Celine Buckens, además de cameos de Jason Schwartzman, Eric Bogosian y Justin Kirk, la serie de AMC promete convertirse en un referente dentro de las adaptaciones televisivas de Anne Rice.