Las Tortugas Ninja se hacen con el control de la San Diego Comic-Con Málaga

Los ninja mutantes más famosos de la historia, las Tortugas Ninja, han venido desde Nueva York para tomar el control de la San Diego Comic-Con de Málaga con motivo de la premier de la segunda temporada de 'Historias de las Tortugas Ninja', que verá su estreno este año en el canal Nickelodeon.

Antes de que empezara la premier que mostraría en exclusiva los dos primeros episodios de la nueva temporada, los más pequeños tuvieron la oportunidad de disfrutar de un auditorio totalmente decorado con carteles y pancartas de la serie. Además, durante la espera, en el auditorio se podían escuchar diferentes temas y remixes de la franquicia, incluyendo canciones "estilo retro" muy parecidas al videojuego 'Las Tortugas Ninja: La venganza de Shredder'.

El auditorio contaba con carteles tematizados de 'Historias de las Tortugas Ninja' / Nacho Agote

Por otra parte, todos los asistentes encontraron en sus asientos un kit de bienvenida tematizado de la serie de Nickelodeon, que incluía una bolsa negra decorada con las famosas tortugas y una botella de plástico rellenable también basada en la última versión de la franquicia.

Después de la proyección de los dos primeros episodios, los más pequeños pudieron subir al escenario con las Tortugas Ninja en persona para hacerse fotos con ellas y tenerlas de recuerdo.

La nueva temporada de las Tortugas Ninja

En la nueva temporada de 'Historias de las Tortugas Ninja', Rafael -la tortuga que lleva el antifaz rojo- canaliza sus problemas de ira a través de la lucha y la violencia, lo que provoca múltiples discusiones con sus hermanos y maestros. Al ser incapaz de controlarse, acaba apuntándose a un club de lucha sospechoso que esconde más de un secreto.

Los regalos para los asistentes de la premier de la serie / Nacho Agote

La serie cuenta con una animación basada en una éstetica que pretende asemejarse a bocetos y borradores, con trazos saliéndose de los personajes en un estilo cómic único. Además, los colores iluminan y ambientan muy bien las escenas, contando con, por ejemplo, tonos rosas y cálidos siempre que las tortugas salen a patrullar la ciudad por la noche. En cuanto al sonido, las melodías y los efectos de sonido están muy bien cuidados, y la premier contó con el doblaje final en español.

'Historias de las Tortugas Ninja' transcurre en el mismo universo de la película 'Tortugas Ninja: Caos mutante', de 2023. El estreno de la nueva temporada de la serie está previsto para finales de año y se emitirá en Nickelodeon.