Colas interminables en la Comic-Con Málaga: "Hoy no sé si vamos a poder entrar"

Las colas de la San Diego Comic-Con de Málaga empeoran con el paso de los días, y los asistentes, cada vez, están más frustrados con la cantidad de tiempo que tienen que esperar al sol para poder entrar al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).

El staff del evento ha intentado hoy dar solución al dinamismo de las colas de la plaza interior del edificio haciendo un circuito con vallas y cintas, pero, para los que las están esperando, siguen siendo interminables por la gran cantidad de personas que han venido en esta última jornada.

Álex Zea

Colas interminables

Ana María, María José y David han tenido que esperar más de media hora para entrar al recinto en sí: "Las colas van súper lentas, y después hemos entrado a mogollón, porque solo tenemos una puerta abierta", comenta María José.

Además, según cuenta María José, al entrar en la exposición de las figuras de Hot Toys y otras marcas, la única opción que tenían al terminar era salir al exterior y hacer cola de nuevo: "Puedes entrar en la sala, pero tienes que salir al exterior si quieres volver a entrar al edificio" comenta, y explica que la organización es muy mala porque tendrán que esperar de nuevo colas que podrían durar dos o tres horas.

Las colas son interminables, y pueden durar horas enteras / Nacho Agote

Fran y Ángel, por su parte, han venido desde Madrid, y, para entrar en el recinto, tuvieron que esperar más de media hora. En la cola para entrar al edificio, llevan 20 minutos: "Creo que esta va a tardar más, porque va muy lenta", explican. "Hemos seguido en las redes a la gente hablando de la organización. Si no hubiéramos pagado, ya estábamos pensando en dejarlo. Si el año que viene es más caro, conmigo no cuentan", comenta Fran, y añade: "Si es de la San Diego Comic-Con, esperamos un listón muy alto, pero brilla por su ausencia".

Antonio, Jaime y Dani han venido desde Ronda a la Comic-Con de Málaga, y llevan desde las 8 de la mañana esperando para que abrieran las puertas. "Cuando abrieron las puertas, hubo una carrera para conseguir unos muñecos Funko. He visto carreras en el Mario Kart que corrían menos", comenta Antonio, que ya había estado en la convención el jueves y, aunque ese día estuvo haciendo seis horas de cola para conseguir fotos y firmas, le pareció que había mucha menos cola que hoy. "Cuando comes sí estás a la sombra, pero a la hora de pedir tienes que hacer la cola al sol", explica Antonio.

“Hoy no sé si vamos a poder entrar”, dice Antonio, que ya lleva dos horas y media dando vueltas por el exterior del recinto junto a Jaime y Dani para ver si conseguían entrar. "A nivel económico nos viene muy bien que haya tanta gente, pero si el espacio es tan pequeño… ¿por qué no han cogido parte del recinto ferial o han montado más stands fuera?", se pregunta Antonio mientras concluye diciendo que le hubiera gustado que hubieran más atracciones, especialmente para los niños.