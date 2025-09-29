Filosofía y Letras muestra a las creadoras que «movieron» el arte

El espacio expositivo DePaso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga (UMA), presenta una nueva muestra titulada Mujeres que movieron el arte. Arte, cuerpo y revolución, que recoge el trabajo de artistas que abrieron camino en las artes visuales y escénicas en el tránsito del siglo XIX al XX.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 30 de octubre, está compuesta de reproducciones de obras e imágenes de mujeres que convivieron o participaron en los movimientos artísticos de la vanguardia histórica y cuya aportación fue clave en los inicios de la modernidad.

Desde la UMA han indicado que esta exposición pretende «recuperar del olvido, en algunos casos, y poner en valor, en otros, la aportación de aquellas mujeres que danzaron más allá del cuerpo, diseñaron más allá del género, e imaginaron más allá del canon».

Desde el escenario, en el caso de bailarinas, compositoras, coreógrafas o actrices, o entre bambalinas, para la actividad de escenógrafas y figurinistas, «la importancia de estas disciplinas en la renovación de las artes fue trascendental», señalan. Y recuerdan los ejemplo de Isadora Duncan y Tórtola Valencia, que «abren el camino con su libertad creativa»; Sophie Taeuber-Arp y Natalia Goncharova, que «desdibujan fronteras entre arte, escena y diseño». También Loïe Fuller y La Argentina, que «hacen del movimiento un aura» y Francis Bartolozzi (Pitti) y Victorina Durán que «diseñan con trazo firme figurines y escenografías que inventan mundos».

Esta exposición es resultado de un proyecto de comisariado colectivo, coordinado por la comisaria de la exposición y profesora de la UMA, Carmen González-Roman, diseñado en el marco de la asignatura Artes escénicas y Cultura Visual del Máster en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística. Los participantes de la muestra han sido Raquel Boukrouna García, Gerardo J. Díaz Guerrero, Jesús Galisteo Martín y Cristina Guerra Carmona, entre otros.