El final de la Comic-Con Málaga dispara la reventa de artículos: desde chapas por 900 euros hasta hojas de reclamaciones por 500 euros

Tras cuatro intensos días repletos de cultura pop, fantasía, acción y, también, colas y quejas, la Comic-Con Málaga dio este domingo carpetazo a un evento histórico que incluso ha superado las previsiones iniciales y ha alcanzado los 120.000 asistentes y los 50 millones de euros de impacto económico.

Con la resaca aún de esta cita que ha contado con el reclamo de ser la primera San Diego Comic-Con celebrada fuera de los Estados Unidos en sus más de cinco décadas de historia, muchos de sus asistentes aún se encuentran contemplando con añoranza las fotografías, recuerdos y adquisiciones que han acumulado tras este evento único. Pero los hay también que han aprovechado la ocasión para poner en reventa alguno de los artículos con los que se hicieron en la convención para conseguir un ingreso económico extra con precios desorbitados.

De ese modo, las plataformas de compra y venta se han llenado de centenares de anuncios sobre todo tipo de objetos de la Comic-Con Málaga, desde póster, sellos, camisetas y tazas, hasta alguna de las hojas de reclamaciones que se interpusieron en el recinto por las quejas de los asistentes a la organización.

Chapa de la Comic-Con Málaga desde 900 euros en reventa / Wallapop

El artículo más caro de los que, por el momento, se puede encontrar en este tipo de páginas es una chapa "exclusiva" de la San Diego Comic-Con de Málaga con el logo del evento por la que se pide 900 euros al haber "sujetado el cartel de Aaron Paul". "Solo hay dos en toda la Comic-Con. No se puede comprar en la tienda oficial de Comic-Con, exclusividad 100%", asegura el vendedor.

Funkos de la Comic-Con Málaga, a 899 euros en la reventa

La fiebre por los funkos ha sido uno de los episodios más destacados de esta primera edición de la Comic-Con Málaga, con colas kilométricas para acceder al stand especializado y hacerse con una de estas creaciones que partían de un precio de 22 euros. Ahora, estas mismas figuras inundan las páginas de compra venta con precios muy superiores, alcanzando incluso los 899 euros en casos como un Spider-Boy edición especial de la Comic-Con Málaga. "Incluye pegatina de Original y Limited Edition Supreme", asegura el anuncio.

Lo mismo ocurre con funkos como el especial de General Grievous de Star Wars, para la que se piden 600 euros por incluir "holograma de San Diego Comic-Con Málaga y Limited Edition".

De igual modo, ha habido quien ha aprovechado que pudo conseguir la firma de su actor favorito para hacer negocio, como un asistente que ha puesto a la venta por 300 euros un DVD con la serie completa de Breaking Bad firmada por Aaron Paul.

Los artículos a la venta tras la Comic-Con Málaga

A esto se suman artículos como un lote de cinco sellos de la Comic-Con Málaga por 350 euros, una taza por 70 euros, una gorra por 60 euros o una cinta para llaves por 50 euros. Incluso los asistentes han puesto a la venta pegatinas de la convención por 40 euros o las mochilas y pulseras para entrar al recinto que se entregaban de forma gratuita al acceder al entorno por 250 y 40 euros, respectivamente.

Pero si un objeto ha destacado sobre los demás han sido las propias hojas de reclamaciones interpuestas ante la organización, que se pueden adquirir por hasta 500 euros. "Documento oficial de Hoja de Quejas y Reclamaciones. No está en las mejores condiciones Autentificado y firmado por una superviviente. Edición ilimitada, pero eso sí de las primeras reclamaciones interpuestas", señala otro anuncio que pone a disposición de los posibles compradores otra hoja de reclamaciones por 100 euros.