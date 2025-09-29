La OCU registra más de 200 reclamaciones en la San Diego Comic-Con Málaga

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo las "irregularidades de la San Diego Comic Con Málaga 2025", celebrada esta pasada semana en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, según ha informado la organización en un comunicado de prensa.

Las principales reclamaciones dibujan una "experiencia caótica y deficiente" de una cita referente que ha reunido a más de 120.000 asistentes en del 25 al 28 de septiembre. La OCU lamenta que "un evento que prometía ser referencia en la cultura pop" haya terminado convirtiéndose en una "fuente de quejas, frustración e incluso de riesgo para los asistentes, llegando a recibir más de 200 quejas en tan solo cuatro días".

El domingo, cientos de personas protestaron por la imposibilidad de entrar al recinto a causa de las largas colas al acceso para la conferencia de actor Arnold Schwarzenegger / Álex Zea

¿Cuáles fueron las principales reclamaciones?

Las principales incidencias denunciadas por los consumidores a la OCU son las siguientes:

Colas interminables bajo altas temperaturas , "sin habilitación de zonas de sombra, agua o aseos".

, "sin habilitación de zonas de sombra, agua o aseos". Aforo sobrepasado , "generado empujones, situaciones de riesgo físico, además de impedir el acceso a paneles, expositores y actividades anunciadas".

, "generado empujones, situaciones de riesgo físico, además de impedir el acceso a paneles, expositores y actividades anunciadas". "Desorganización absoluta en los accesos y dentro del recinto, con ausencia de señalización, personal informativo o medidas de seguridad adecuadas".

en los accesos y dentro del recinto, con ausencia de señalización, personal informativo o medidas de seguridad adecuadas". Comida y bebida con "restricciones abusivas" , al impedir entrar con agua o comida del exterior , al tiempo que había escasos puntos de agua . Del mismo modo han señalado que " era difícil adquirir menús y snacks , y los que se ofrecían tenían precios desorbitados".

, al , al tiempo que había . Del mismo modo han señalado que " , y los que se ofrecían tenían precios desorbitados". Escasa variedad de expositores , "con ausencia de tiendas oficiales y la presencia de productos falsificados".

, "con ausencia de tiendas oficiales y la presencia de productos falsificados". Falta de información anticipada y fiable, "ya que gran parte de la programación y condiciones se comunicaron a última hora, imposibilitando incluso la reserva de actividades a través de su página web"

Dispensadores de agua auxiliares instalados el tercer día de la Comic-Con, el sábado, tras las quejas por la falta de fuentes / Nacho Agote

La restricción de acceder con comida y bebida, ni siquiera agua, fue denunciada también la semana pasada por la organización de consumidores Facua, que lamentaba la que el Ayuntamiento malagueño "se desentendiera de los derechos de los consumidores y permita que la empresa cometiera una práctica abusiva". Facua remarcaba en un comunicado que "la actividad principal de la promotora no es la hostelería, sino un evento relacionado con el cómic y la cultura pop, por lo que la imposición de no permitir el acceso con comidas y bebidas constituye una cláusula abusiva conforme al artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias". Por ello, la medida impuesta por Cosmic Legends Productions S.L., organizadora del evento, "no tenía cabida en el derecho de admisión conforme al Decreto 10/2003, de 28 de enero", según Facua, por el que se regula el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La falta de fuentes y la imposiblidad de entrar con una botella de agua se convirtió en una de las polémicas virales del primer día del Comic-Con, con cientos de usuarios denunciando esta situación. "Os van a caer más denuncias por no permitir llevar agua que entradas vendidas", apuntaba un asistente que no pudo entrar con su botella.

Las quejas también se centraron en la zona de restauración, situada al aire libre, donde se han formado colas de más de una hora bajo el sol, sin apenas sombra. "La cola de una hora para el bar está directamente bajo el sol, sin ningún sitio para resguardarse; podrías sufrir un golpe de calor antes de llegar a tu (horrible) comida. Para beber agua también hay que hacer entre 30 y 40 minutos de cola —por suerte, esa está dentro, no fuera", denunciaba un asistente.

Investigar los hechos

Ante todas estas reclamaciones, la oficina de la OCU de Málaga ha presentado una denuncia ante el Servicio Territorial de Málaga de la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, "a fin de que como autoridad competente, no solo proceda a investigar los hechos denunciados y en su caso, imponer la sanción correspondiente, sino que se reconozca el derecho de los asistentes a solicitar la devolución del precio de la entrada, así como los perjuicios adicionales que la falta de acceso al recinto o la defectuosa organización del evento les haya podido ocasionar, tales como transporte o alojamiento", han asegurado.

Además, la OCU recomienda a todos los afectados seguir reclamando, para ello ponen a disposición de los afectados de los servicios de la delegación de Málaga, en el teléfono 951 560 028, en su página web.