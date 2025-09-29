Víctor Manuel llevará a Málaga su gira 'Solo a solas conmigo' en 2026

El cantautor asturiano Víctor Manuel tiene previsto llevar al Teatro Cervantes de Málaga su nueva gira 'Solo a solas conmigo' el domingo 15 de noviembre de 2026. Las entradas para este espectáculo saldrán a la venta, por precios que oscilan entre los 34 y los 90 euros, este martes a las 11.00 horas, cuando también lo harán los tickets para el resto de las citas del calendario del artista.

Así lo ha informado este lunes el teatro en un comunicado en el que también inciden en que 'Solo a solas conmigo' "sigue la estela" de otras giras de este artista como 'Vivir para cantarlo'; '50 años no es nada', o la reciente 'La vida en canciones (El escenario lo cura todo)', que estuvieron presente en la ciudad costasoleña.

El cantautor Victor Manuel. / TEATRO CERVANTES

En este recorrido que le traerá a Málaga, no faltarán los grandes éxitos del artista, al igual que las canciones que compondrán su nuevo disco, que se publicará el próximo año. Su renovado repertorio se escuchará en los próximos conciertos, en los que tampoco faltarán 'Soy un corazón tendido al sol', 'Ay amor', 'El abuelo Vítor', 'Quiero abrazarte tanto', 'Nada sabe tan dulce como su boca', 'Planta 14', 'Solo pienso en ti', 'Bailarina', 'Adonde irán los besos', 'Asturias' entre otros temas que ya forman parte de la memoria colectiva de España.

Hace un par de semanas, Víctor Manuel publicó el primer adelanto de su próximo álbum, la canción 'Solo a solas conmigo', "que habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir". "Como se suele decir, 'Pez que duerme, se lo lleva la corriente' y esta canción, este trabajo, rema contra la corriente, contra el seguidísmo y la estupidez de dar la vida por perdida", según explica el artista .

Con arreglos y producción de David San José, esta carta de presentación "quiere ser una llamada de atención para lo que está por llegar en las próximas semanas". Siete años después de publicar sus últimas composiciones en el trabajo 'Casi nada está en su sitio' (2018), el cantautor asturiano regresa con nuevas canciones, alguna colaboración y "una ilusión y creatividad que se mantienen intactas tras 60 años de carrera".

De igual modo, la citada gira, 'Solo a solas conmigo', pasará además de por Málaga por Santiago de Compostela, Gijón, Sevilla, San Sebastián, Valencia, Burgos, Valladolid, Tarragona, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Albacete y otras ciudades aún por confirmar.