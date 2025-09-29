Viñetas, moda y los conciertos de El Buen Hijo, La Plata y Bonaerense, en RED Friday

La programación de octubre arranca en La Térmica. Este próximo viernes, día 3, a partir de las 18.00 horas, las puertas del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga se abren para ofrecer seis horas ininterrumpidas de programación en el último RED Friday de 2025, para los que se podrán conseguir entradas a partir del mediodía del miércoles.

Los conciertos de El Buen Hijo, La Plata, Bonaerense y Desmelenado, los Dj sets de Jay Luna, Dj Téllez y Meli Meli, fundador de Bicheo, las performances 'Soy una feria' y 'Hoja y guarda', el microteatro 'Carroza', la intervención visual de Play In Colors, la inauguración de la exposición de viñetas de Omar Janaan 'Amor, humor y desamor', la despedida de la muestra 'RARA. Residencia de arte' y la cápsula de moda con la modelo Pino Montesdeoca como invitada atraparán al público en una tarde noche sin espacio para el aburrimiento.

Como en las ediciones anteriores, el evento más emblemático de La Térmica programa una oferta sin pausa con una actividad nueva cada media hora, desde su inicio hasta la medianoche. "Con más espacios disponibles y una zona gastronómica más amplia, se pretende ofrecer a los asistentes una experiencia más rica y cómoda", han detallado fuentes de la Diputación.

Un concierto en el RED Friday / L.O.

Conciertos

La música siempre es uno de los reclamos más potentes del RED Friday. En esta ocasión se subirán al escenario los componentes del quinteto madrileño El Buen Hijo. Su sonido combina melodías irresistibles, letras ingeniosas y la mezcla de voces masculinas y femeninas, ofreciendo un repertorio que trasciende épocas y tendencias.

Desde Valencia llega La Plata, banda que mezcla rock, punk e indie con influencias synthware y hardcore, y que hasta la fecha trabajan con autoproducción y en constante experimentación. Y desde Almería llegan Bonaerense, banda que navega con elegancia entre distintos estilos e influencias como el shoegaze, post punk, dream pop o el indie latinoamericano.

El último RED Friday del año también pone su foco en el talento más próximo. El cantautor malagueño Desmelenao ofrecerá los temas de su segundo álbum 'El niño ciego y alado', con un sonido a caballo entre el hispano más tradicional y la electrónica más innovadora.

La noche incluye tres sesiones de Djs tan destacados como Jay Luna, que mezcla disco, italodisco y house con influencias de la escena londinense; Dj Téllez, cuyas mezclas impredecibles oscilan entre la música electrónica de ritmos elegantes y sobrios hasta los más vivos y enérgicos; y Meli Meli, fundador de Bicheo, que llega con un set donde el perreo se encuentra con la electrónica retorcida y el pop emocional.

Viñetas

Otro de los grandes atractivos de la cita será adentrarse en la exposición de Omar Janaan 'Amor, humor y desamor', que se inaugura este 3 de octubre. La muestra, de intervención directa sobre las paredes de la sala 008 de La Térmica, presenta un centenar de viñetas de humor gráfico en pintura acrílica y mural con las que el artista explora la vida, la sociedad actual y los vínculos afectivos desde su característico humor.

Además, el RED será una de las últimas oportunidades para ver la muestra 'RARA. Residencia de arte', que se clausura el 5 de octubre. Con esta exposición colectiva, La Térmica ha celebrado los cinco años de vida de la experiencia artística surgida en Villanueva del Rosario. Instalaciones, murales, fotografías y proyectos colaborativos de 14 artistas reflejan la conexión entre el arte contemporáneo y la vida cotidiana, destacando la importancia de democratizar la cultura en entornos rurales y creando un diálogo entre lo urbano y lo rural.

Junto a estas exposiciones en sala, Play in Colors estará realizando su acción de pintura en directo en el castillo hinchable instalado en los jardines delanteros.

Artes escénicas

Además, toman aún más protagonismo las artes escénicas con dos espacios propios, una sala dedicada a la performance y otra al microteatro. El apartado de performances del RED Friday ofrece propuestas escénicas innovadoras y multidisciplinares que conectan al público con nuevas formas de expresión artística. 'Carroza' es el título que traen Ventura Díaz y Pedro Ocaña. Tras años de colaboración, los autores presentan su primera performance íntegra, que contará con la participación de Zarvahe Judith como cantaora, Edgar Weltens (AkaWave) a cargo de la música y la asistencia de La Vane Reverde y Alejandro Morales. Habrá tres pases en la Galería de Cristaleras, a las 18.30, 19.30 y 20.30 horas.

'Soy una Feria' es la propuesta de Ramírez Florido. Esta pieza de 30 minutos explora la identidad de género y la identidad malagueña a través de la acción y la palabra. La obra combina la interacción con objetos escénicos que se activan al moverse por el espacio, una canción en directo, vídeo performance, un abecedario malagueño y una acción itinerante inspirada en la flauta de pan de los afiladores ambulantes. Tendrá un pase a las 19 horas.

Por su parte, la artista Delia Boyano muestra 'Hoja y guarda', una performance concebida específicamente para el Archivo Municipal de Málaga. Literatura y cuerpo se funden para indagar en el relato como territorio de fantasía, campo de batalla y herramienta de poder. A lo largo de 40 minutos, una coreografía de contradicciones transfigura el acto de empuñar en símbolo de conocimiento. Se hará un solo pase a las 21 horas.

Por otro lado, la Cápsula de Moda lleva por título 'Back To You' y consiste en una acción de la marca 'gisela' que promueve la belleza real y el empoderamiento femenino. El evento incluirá una presentación de la firma a cargo de la directora de diseño, la intervención de Pino Motesdeoca, modelo y referente de la elegancia y la autenticidad, seguida de la mesa redonda 'Mujeres Reales sobre autoestima, inclusión y nuevas narrativas de belleza'.

Talleres y entradas

Además, habrá talleres prácticos sobre 'bra fitting' personalizado, asistencia de maquillaje y showroom de colección. Las actividades comenzarán a las 18.30 y concluirán a las 22.00 horas.

Las entradas del RED, que cuenta con la colaboración de Cervezas Victoria, serán gratuitas previa reserva. Estarán disponibles desde el miércoles 1 de octubre a partir de las 12.00 horas de forma online y el jueves 2 de octubre de manera física en el hall de La Térmica. Se podrán recoger de 11.00 a 18.00 horas hasta fin de existencias.