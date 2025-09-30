Los asistentes a la Comic-Con Málaga recogen firmas exigiendo la devolución del dinero

Largas colas, masificación, precios desorbitados y mucha frustración. La San Diego Comic-Con Málaga cierra su primera edición con datos económicos boyantes, pero también con duras críticas.

Si durante el desarrollo del evento, eran largas las colas para poner hojas de reclamaciones, las denuncias se trasladaron a las redes sociales. Miles de vídeos, quejas y comentarios de los asistentes sobre lo que debería haber sido una celebración del cómic, el cine y la cultura pop, se convirtió “más en una Comic Vergüenza”, critican.

Por ello, los asistentes han comenzado a recoger firmas exigiendo la devolución del dinero de las entradas.

La recogida de firmas denuncia que el aforo legal fue superado, hubo cambios de horarios sin aviso, colas infinitas, prohibición de acceder con comida o agua, y precios abusivos, lo que "convirtió el evento en un auténtico infierno, jugando con la ilusión de los asistentes y poniendo en riesgo la seguridad de todos".

Además de exigir la devolución del importe de las entradas, se solicita a la empresa matriz, San Diego Comic-Con International, la revocación de la licencia a la empresa Cosmic Legends Productions SL, organizadora del evento en Málaga, cuyas entradas se vendieron a través de Vivaticket Ibérica SL.

Más quejas

A estas quejas se han sumado la OCU y FACUA. Esta última urge a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga a sancionar a la Comic-Con por las graves irregularidades ocurridas durante el evento.

La asociación FACUA insta a los afectados a reclamar indemnizaciones, ya que ha recibido más de 300 consultas de usuarios denunciando la caótica situación vivida durante los cuatro días de celebración.

FACUA exige la devolución parcial del importe de las entradas y el reembolso de los gastos en comida y bebida no utilizada. Asimismo, solicita la apertura de expedientes sancionadores contra la empresa promotora por incumplir la normativa de defensa de los consumidores.

Y pide que tanto "el Ayuntamiento de Málaga y al Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía" dejen de demorar su respuesta a las denuncias y abran sendos expedientes sancionadores a Cosmic Legends Productions SL, "por las numerosas irregularidades cometidas y la negligente actitud que mostró durante la celebración de la San Diego Comic-Con 2025".