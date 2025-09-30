El Museo Picasso Málaga celebra el Día Internacional del Podcast

El Museo Picasso de Málaga (MPM) celebra el Día Internacional del Podcast, que se celebra este martes, 30 de septiembre, destacando su apuesta por este formato sonoro al que convierte, desde 2024, exposiciones artísticas que se pueden visitar en museo.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado el MPM en el que ha recordado que este día fue instaurado en 2014 para "reconocer el auge de este medio digital y su capacidad de conectar a creadores y oyentes en todo el mundo". En este contexto, el Museo Picasso Málaga ha convertido este formato en una "herramienta innovadora para acercar el arte a nuevos públicos".

Todos los podcast del MPM, basados en exposiciones que en él se han mostrado o se muestran, pueden escucharse de manera gratuita en Spotify, Apple Podcasts e Ivoox, lo que permite que visitantes del museo y oyentes de cualquier parte del mundo accedan a estas narraciones sonoras.

El museo ha producido diversas series y episodios que, bajo el lema de 'Una exposición, una gran historia', ofrecen una experiencia sonora que combina narración, arte y tecnología. Todos estos podcasts parten de exposiciones celebradas en el museo como es el caso de 'Fotógrafo en viaje', muestra de Joel Meyerowitz; 'More Sweetly Play the Dance', obra de William Kentridge o 'Estudio portátil', dedicado a la exposición Picasso, entre otras exposiciones que conforman un archivo sonoro en constante crecimiento.

Por último, desde el MPM indican que estos podcasts van "más allá de la función de una audioguía tradicional: Son relatos inmersivos que permiten descubrir la dimensión humana, simbólica e histórica de cada exposición. Con un formato accesible y envolvente, el MPM amplía así la experiencia artística tanto de quienes visitan sus salas como de quienes, desde cualquier lugar, se interesan por el arte y la cultura".