Octav Calleya recibirá la Estrella de Luz de San Telmo

El director rumano Octav Calleya (Chisinau, 1942), afincado en Málaga desde 1973, recibirá la Estrella de la Luz de San Telmo, cuya concesión fue aprobada hace unos días por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, informa la institución.

La distinción premia una vida dedicada la música y a la enseñanza musical, de quien lo ha sido todo en esta rama de las artes en nuestra provincia: director titular de la Orquesta Sinfónica de Málaga (hoy Sinfónica Provincial), y primer director titular de la Orquesta Ciudad de Málaga (hoy Filarmónica), así como catedrático de Direccion de Orquesta en el Conservatorio Superior de Málaga, sin olvidar la continua promoción y apoyo a los jóvenes talentos malagueños, como la pianista Paula Coronas.

La Estrella de Luz de San Telmo ha sido otorgada entre otros a artistas como la escultora Elena Laverón o el pintor malaugeño Francisco González Romero, así como a los premios nacionales de Cultura Rogelio López Cuenca, Guillermo Busutil y Aurora Luque, y la revista Litoral.