Homenaje
Octav Calleya recibirá la Estrella de Luz de San Telmo
La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo homenajeará al director de orquesta y catedrático rumano, afincado en Málaga desde hace más de medio siglo
El director rumano Octav Calleya (Chisinau, 1942), afincado en Málaga desde 1973, recibirá la Estrella de la Luz de San Telmo, cuya concesión fue aprobada hace unos días por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, informa la institución.
La distinción premia una vida dedicada la música y a la enseñanza musical, de quien lo ha sido todo en esta rama de las artes en nuestra provincia: director titular de la Orquesta Sinfónica de Málaga (hoy Sinfónica Provincial), y primer director titular de la Orquesta Ciudad de Málaga (hoy Filarmónica), así como catedrático de Direccion de Orquesta en el Conservatorio Superior de Málaga, sin olvidar la continua promoción y apoyo a los jóvenes talentos malagueños, como la pianista Paula Coronas.
La Estrella de Luz de San Telmo ha sido otorgada entre otros a artistas como la escultora Elena Laverón o el pintor malaugeño Francisco González Romero, así como a los premios nacionales de Cultura Rogelio López Cuenca, Guillermo Busutil y Aurora Luque, y la revista Litoral.
- Los jabalíes se hacen fuertes en La Mosca
- Gran obra de Emasa entre el Palo y Pedregalejo: se prolongará una tubería 100 metros en el mar
- La OCU registra más de 200 reclamaciones en la San Diego Comic-Con Málaga
- EOI de Málaga: así empieza el curso en la escuela de idiomas con más oferta de Andalucía
- Kendrick Perry, jugador del Unicaja, revela la mejor forma de hacer un campero malagueño: 'Soy un cocinillas
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Un otoño repleto de fiestas en los pueblos de Málaga
- Este es el estudio de arquitectura que diseñará la futura sede de la EMT en los Prados