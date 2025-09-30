The Game Kitchen, la magia de los videojuegos 'made in' Andalucía

La San Diego Comic-Con de Málaga fue hogar de grandes expertos de múltiples materias imprescindibles para los fans del mundo 'geek'. Durante los cuatro días que duró la edición, dibujantes, directores y guionistas estuvieron firmando cómics y protagonizando paneles dedicados a sus impecables trabajos. Sin embargo, uno de los talentos que no tuvo tanta presencia durante la convención pero que sería de lo más impactante para los verdaderos fans del mundillo fue la presencia diaria de desarrolladores de videojuegos.

Aunque uno de los creadores de 'Doom', John Romero, estuvo firmando pósteres y libros basados en su emblemático juego de los años 90, durante la Comic-Con de Málaga también estuvieron presentes, y todos los días, los desarrolladores del videojuego 'Ninja Gaiden: Ragebound'. Se trata de un juego hecho en Andalucía, llevado a cabo por el estudio sevillano The Game Kitchen, y los visitantes pudieron probarlo en el paraíso 'gamer' que fue el stand que Nintendo.

Y no se trata de una franquicia nueva, poco conocida o de poca relevancia. 'Ninja Gaiden' es una firma japonesa que lleva más de 7,5 millones de copias vendidas desde el estreno de su primera entrega del año 1988 y que, tras un parón de varios años, ha regresado con múltiples lanzamientos modernos, incluyendo el andaluz 'Ragebound'.

Detrás de los códigos

Enrique Colinet, diseñador de niveles principal, y María Lozano 'Maiku', artista conceptual, son dos de los miembros de The Game Kitchen que dieron vida a la última experiencia ninja de la saga y que estuvieron en la Comic-Con malagueña hablando de su juego con los fans que lo pudieron probar.

Para estos desarrolladores fue una gran experiencia traer su gran obra andaluza a la Comic-Con de Málaga: "Es todo un honor que formemos parte de un evento tan importante a nivel mundial y que se celebra por primera vez en España", comenta la artista, y añade: "Ver a la gente probando el juego en el stand de Nintendo es increíble, no te lo terminas de creer". Por su parte, Enrique Colinet comenta que, para él, se trató de una experiencia muy bonita, porque fue la mismísima gran N la que les pidió que vinieran a la convención, agregando, además que se preocuparon de dar a conocer que se trataba de un producto hecho en Andalucía.

'Ninja Gaiden: Ragebound', del estudio andaluz The Game Kitchen, se podía probar en la Comic-Con de Málaga / Nacho Agote

Durante la Comic-Con de Málaga, María esperaba que los jugadores se sorprendieran al probarlo al ver que se trataba de un producto bueno y de gran importancia, especialmente al ver que se hizo en Andalucía. "Espero que se hayan llevado la sensación de que es un juego bien hecho, cuidado y de calidad", añade.

Haber traído un juego andaluz de una franquicia tan grande a la Comic-Con de Málaga es todo un privilegio, pues la escena de videojuegos hechos en Andalucía es una que no termina de despegar, ya que muchos estudios que se animan a abrir y que inician con ilusión sus proyectos acaban cerrando sus puertas. "Pese a que son tiempos complicados para la industria, los videojuegos independientes son los que están moviendo un poco todo hacia delante. Es la vertiente que más premios gana y que más sorprende a los jugadores", explica Enrique.

"El punto es que es muy difícil crear grandes empresas en Andalucía si no se dedican a juegos de teléfonos móviles o que, con su idea innovadora, rompan un poco el esquema. Por desgracia, muchos estudios pequeños que surgen ahora mismo en Andalucía mueren pronto", añade Enrique, que comenta que, por suerte, no siempre es así.

El mismo caso de The Game Kitchen es un claro ejemplo de ello. El gran impacto que tuvo el estudio con su otro lanzamiento, 'Blasphemous' (que vendió más de 4,5 millones de copias), fue "una completa anomalía", explica Enrique: "Lo de 'Blasphemous' fue un último estertor de vida del estudio. Al final, ese estertor final acabó convirtiéndose en una gran bocanada de oxígeno, que desembocó en una empresa que, actualmente, tiene más de 70 personas".

Curiosamente, aunque se trate de un proyecto andaluz y que, además, estuvo presente los cuatro días que duró la Comic-Con de Málaga, 'Ninja Gaiden: Ragebound' no parece contar con un reconocimiento local muy marcado. De hecho, según María, cuenta con un mayor reconocimiento internacional: "Es la sensación que tengo. He leído más artículos u opiniones de 'youtubers' o gente de fuera, y creo que es porque la gente no sabe que es español". Por otra parte, con 'Blasphemous', juego que representa de forma diferente algunos aspectos inspirados en el folklore andaluz, sucede que "muchas personas creen que se ha hecho en Inglaterra o en México", añade Enrique.

"No sé si es algo que tendríamos que trabajar nosotros más de cara a nuestra imagen nacional, o es algo que a lo mejor los medios deberían ayudarnos a promover más, el decir que existen empresas y estudios en España que se dedican a hacer videojuegos y que hacen un buen trabajo", comenta el diseñador de niveles.

Nintendo pidió a The Game Kitchen que vinieran a su stand a promocionar el juego andaluz / Álex Zea

Inspiraciones

The Game Kitchen, en palabras de Enrique, cuenta con una piedra angular en la mayoría de sus obras: Francisco de Goya: "Siempre que empezamos a rascar y tocamos fondo, tiene algo que ver con la obra de Goya. De hecho, curiosamente, cuando empezamos a trabajar en 'Blasphemous', The Game Kitchen estaba ubicado en una calle llamada Goya. Como si fuera un presagio", explica entre risas, comentando que cree que "va a ser siempre, en cierto modo, la piedra angular de nuestras futuras obras".

Por otro lado, aunque es un juego que cuenta con una ambientación japonesa, 'Ragebound' cuenta con un pequeño detalle español, explica Enrique: "La única cosa que podría considerarse andaluza es que hay un traje que puedes desbloquear en el juego que tiene los colores y la forma de la armadura del Penitente", siendo este el protagonista de 'Blasphemous', que cuenta con reminiscencias de la cultura española.

Aun así, aunque este último 'Ninja Gaiden' no contenga referencias directas a España, Enrique siempre ha querido añadir una referencia local muy específica en alguno de sus juegos: "A mí siempre me habría gustado meter a Chiquito de la Calzada en algún lado. Quería meterlo en el juego 'Blasphemous 2'". Por su parte, María admite que, en 'Ragebound', le habría gustado "añadir algún enemigo inspirado en algo local", pero que no lo hizo debido a que se centró en leyendas japonesas. "El equipo de este último juego cuenta con miembros de Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia... Hubiera sido un poco egoísta mezclarlo solo con cultura andaluza, pero, eso sí, el juego se ha hecho en Andalucía", amplía entre risas Enrique.