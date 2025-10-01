Artistas de Eurovisión se darán cita en Málaga por el XIX Congreso OGAE

Artistas que han representado a su país en Eurovisión se darán cita este próximo sábado 4 de diciembre en el XIX Congreso del Club Oficial del Festival de Eurovisión OGAE España, único club reconocido por la Unión de Radio Difusión Europea (UER/EBU). La cita va a tener lugar en el auditorio Edgar Neville de la Diputación.

En esta edición, y según señalan en un comunicado, el evento contará con tres artistas que han ganado el festival. Por un lado, Emilija Kokic, del año 1989 que junto al grupo RIVA y con el tema Rock me baby supuso la única victoria de Yugoslavia en el concurso; también Katrina que consiguió el triunfo en 1997, junto a su banda The Waves con la canción Love shine a ligth; y Charlotte Perelli, ganadora del último festival de los años noventa, con el tema Take me to your heaven, artista sueca con mucho éxito en los países escandinavos.

Cartel del XIX Congreso OGAE Spain. / l.o.

Entre los artistas extranjeros también destaca la participación en este encuentro de Mihai Traistariu que representó a Rumanía con el tema Tornero y sonó en muchos países de Europa.

En cuanto a los artistas españoles, el evento contará con la presencia de Braulio, artista canario que representó a España en 1976 con el tema"Sobran las palabras y fue ganador del Festival Viña del Mar, premiado en el Festival de Benidorm y Festival de Yamaha en Japón con un gran éxito en Canarias y Latinoamérica.

Patricia Kraus estará también presente en este congreso. Representó a España en el año 1987 con el tema No estás solo; hoy en día sigue componiendo y cantando por todo el territorio español alternando también su profesión de cantante con la de profesora de canto. Se la pudo ver en esta faceta en una de las ediciones del programa musical Operación Triunfo.

Nina, de Operación Triunfo

Nina, que representó a España en 1989 también hará acto de presencia y contará a los asistentes su larga y exitosa carrera como artista, cantante, actriz de teatro, de cine, o de musicales. Nina ha sido y es una de las artistas con más reconocimiento de nuestro país. Directora de la Academia de Operación Triunfo en las ediciones de más éxito tiene también una academia propia de canto e interpretación.

En este XIX Congreso OGAE ee espera la asistencia de un gran número de congresistas de toda España e incluso de otros países europeos, que contarán su experiencia eurovisiva y hablaran de su carrera artística para terminar con la interpretación del tema con el que participaron en el festival de Eurovisión.

En otras ediciones el encuentro ha contado con artistas como Massiel, Pastora Soler, Karina, Salomé, Betty Missiego, Anabel Conde, Amaya de Mocedades o Remedios Amaya, así como Marie Myriam, Lys Assia (primera ganadora del festival en 1956), Emmelie de Forest, Sandra Kim, Niam Kavnagh, o Linda Martin.