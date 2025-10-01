El Festival de Cine Francés celebra este viernes 'Le Cinéma Bien Sûr' dedicado a los estudiantes de arte

La Escuela de Arte y Diseño Superior San Telmo de Málaga acogerá este viernes, 3 de octubre, una nueva edición de 'Le Cinéma Bien Sûr', una jornada de cine especialmente concebida para estudiantes de arte, que forma parte del 31 Festival de Cine Francés de Málaga y que reunirá una selección de documentales, cortometrajes y series.

La actividad, organizada en colaboración con el canal franco-alemán ARTE y IF Cinéma, se desarrollará entre las 10.00 y las 14.30 horas y propone un recorrido por obras que dialogan con distintas disciplinas artísticas, han informado desde el certamen de cine francés en una nota.

La jornada se abrirá con 'MODA', una serie de documentales que aborda cuestiones como la lucha contra la esclavitud moderna en la industria textil, el movimiento del upcycling y la figura irreverente de Vivienne Westwood.

Posteriormente, el ciclo 'Viajemos' llevará al público a descubrir territorios y creadores que marcaron hitos en la historia del arte y la cultura, desde la obra del japonés Osamu Tezuka, considerado el 'dios del manga', hasta el cine onírico de David Lynch, pasando por la mirada íntima del maestro Yasujiro Ozu sobre la transformación de la sociedad japonesa.

El bloque de cortometrajes ofrecerá una muestra diversa de géneros y estilos, que va desde la animación y la ficción hasta propuestas experimentales. Entre los títulos seleccionados se encuentran 'La nuit des sacs plastiques' de Gabriel Harrel, 'Alexx196 & la plage de sable rose' de Loïc Hobi, 'Au revoir Jérôme' de Adam Sillard, Gabrielle Selnet y Chloé Farr, y 'Montsouris' de Guil Sela.

La jornada concluirá con la proyección del documental 'Ce n'est qu'un au revoir' (2024), del director Guillaume Brac, que retrata el paso de la adolescencia a la edad adulta a través de las vivencias de un grupo de jóvenes en el cierre de su etapa escolar.

Creado en 2023, 'Le Cinéma Bien Sûr' se ha consolidado como un espacio de encuentro entre el cine y la formación artística, ofreciendo de manera gratuita a los estudiantes un acceso a obras poco habituales en los circuitos comerciales.

En sus ediciones anteriores, la iniciativa ha reunido a una media de 300 alumnos de forma anual, "consolidándose como una cita esencial en la programación paralela del Festival de Cine Francés de Málaga", han destacado.

Con esta propuesta, el festival "reafirma su compromiso de mostrar un cine alternativo al circuito comercial, concebido para enriquecer la formación de los estudiantes de disciplinas artísticas al ofrecerles nuevas referencias creativas y ampliar su horizonte cultural y profesional".

El Festival de Cine Francés de Málaga vuelve esta edición con una Sección Oficial que es "una observación del presente por parte de cineastas francófonos; óperas primas, films recién llegados de Cannes y diversas temáticas que engloban la selección: crisis, vínculos sociales y memoria histórica".

Abd Al Malik, Sophie Deraspe, Marie-Hélène Roux, Grégory Magne, Makita Samba y Vincent Maël Cardona visitarán Málaga y preestrenarán sus nuevos largometrajes en exclusiva en España; y el primer Jurado Profesional del FCFM está formado por Inés Azagra Prego, Víctor Salmerón, Rafael Robles 'Rafatal' y Montse Ogalla y será el encargado de entregar premios a la Mejor Película, dirección e interpretación.