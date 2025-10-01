Málaga TechPark y Teatro del Soho refuerzan su vínculo para unir cultura e innovación

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidenta de Málaga TechPark, Carolina España, ha realizado una visita institucional al Teatro del Soho CaixaBank que se enmarca en la intención de reforzar los vínculos para unir cultura e innovación. En el espacio cultural, España recibida por el presidente del Teatro del Soho CaixaBank, Antonio Banderas, y la directora del teatro, Aurora Rosales y el encuentro contó también con el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, y el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta en Málaga, Antonio Jesús García Acedo.

Según han informado en una nota, esta visita se enmarca «en la buena sintonía entre Málaga TechPark y el Teatro del Soho CaixaBank, dos polos estratégicos de la ciudad que han venido estrechando lazos en los últimos años».

Así, han precisado que el encuentro entre ambas entidades «se enmarca dentro de la firma de un nuevo contrato de colaboración que materializa y amplía el protocolo suscrito en 2024. El objetivo es el «de impulsar de manera conjunta acciones culturales, de innovación y transferencia de conocimiento».

«Este acuerdo supone un paso decisivo en la creación de un enclave común que une dos polos estratégicos de la ciudad: la tecnología y la cultura», han manifestado.

Entre las acciones contempladas en el convenio destacan la organización de una gran jornada de cultura y tecnología, la difusión de la programación del Teatro entre la comunidad empresarial del parque y la puesta en marcha de actividades conjuntas que exploren soluciones tecnológicas para retos del sector cultural.