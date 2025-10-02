Juan Béjar

Sin ir más lejos, en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga se han congregado los 'seres bejarianos' que enaman desde hace décadas de su paleta. Y, en un escaparate tan céntrico, recorrerán todo este mes recién estrenado. La inauguración de la exposición ha sido fijada para este jueves por la tarde, y hasta el 31 de octubre permanecerá abierta con el título 'Béjar, la sombra de la ausencia' y el patrocinio de la Fundación Unicaja.

Un escenario fetiche

La presencia de Béjar ante sus cuadros sugería, este jueves inaugural, una reincidencia que delata a su pintura en una labrada comunión con el escenario en el que se exhibe. A estas alturas, su travesía artística ya no se entiende sin su eterno retorno a la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga. En este céntrico enclave está la brújula que orienta los contados -y suculentos- abrazos de su obra con el público de la ciudad que este creador respira a diario. Es en 'la Económica' dónde también se sitúan algunas exposiciones anteriores, que se han quedado a vivir en el palacio de los recuerdos de su memoria. Una de ellas sucedió hace ya más de medio siglo, y la otra es la que ajusta el tiempo transcurrido hasta este nuevo regreso. Este antecedente más anterior se titulaba 'Memoria de los sentimientos' y desplegó a sus criaturas enigmáticas en este microcosmos fetiche allá por 2016.

Precisamente, el tiempo que suele transcurrir entre sus exposiciones malagueñas ilustra cierta paradoja, y a la vez sirve de síntoma para celebrar el vuelo propio alcanzado por el universo de Béjar en otros países. Este pintor malagueño es, prácticamente, más conocido en el extranjero que en las calles en las que brotan sus raíces y su vida cotidiana. Sus creaciones de factura malagueña han tenido un notable impacto en Alemania y Holanda, donde pasó temporadas en su juventud, o incluso en Estados Unidos y Sudamérica, territorios también frecuentados por su obra.

"Por imperativo vital"

En esta vida en la que los grandes misterios y sus inmensas certezas casi no se pueden explicar con palabras, un conocedor vocacional de la obra de Juan Béjar como el experto malagueño Miguel Ramos roza el imposible y se aproxima a las claves de las que emana tanto arte: "Béjar no pinta para agradar a quienes se acercan a contemplar sus cuadros, lo hace por imperativo vital. Necesita pintar, le urge pintar, sin ello se desvanece su mirada, descarrila su mundo y confunde el habla. Pinta porque sabe que la vida le va en ello. Sin embargo, cuando pinta no es para conectar con la realidad, sino para abrazar la fantasía. Béjar fantasea y es la suya una fantasía gélida, alada de tristeza e incendios súbitos. Su orfandad temprana lo persigue, dejándole un desgarrón afectivo que él llena de lúcida humanidad", escribe Ramos en las notas que invitan a atravesar el marco de entrada a esta exposición.