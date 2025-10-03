Entregados los premios de la Muestra Joven de Literatura 'MálagaCrea' 2025

Pedro Francisco Domínguez, con la obra 'De raíz', Benjamín Cristian Santiago, con 'Chatarra', y Lidia Mangas, por 'Sujeto Nº 43 - Último registro', han sido los ganadores de la Muestra Joven de Literatura 'MálagaCrea' 2025 en las modalidades de narrativa breve, poesía y microrrelato, respectivamente.

Los premios están dotados con 1.100 euros para cada ganador en las modalidades de narrativa y poesía, mientras que la modalidad de microrrelato obtiene un premio de 300 euros, han indicado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

La final de la Muestra Joven de Literatura 'MálagaCrea' 2025, organizada por el Área de Juventud, se celebró este pasado jueves en La Caja Blanca, donde tuvo lugar la lectura de las obras finalistas con la posterior entrega de premios de las diversas modalidades y a la que asistió la concejala delegada de Juventud, Mercedes Martín.

Como en ediciones anteriores, la Muestra Joven 'MálagaCrea' tiene como objetivo fomentar la aparición de nuevos valores en el campo de la Literatura y dar visibilidad a jóvenes artistas entre 15 y 35 años que destacan en sus trabajos por la originalidad, innovación, experimentación, técnica, estilo, recursos literarios, ritmo y lenguaje, entre otros.

En esta edición, se han presentado un total de 88 obras: 25 en la modalidad de narrativa breve, 25 en poesía y 38 en la modalidad de microrrelato. En cuanto al jurado, lo componen cada año personas de reconocido prestigio profesional relacionados con el mundo de la literatura. Para esta edición se ha contado con la colaboración de Antonio Aguilar Sánchez, Alfonso Jesús Valencia Pérez y Sonia Martínez López.