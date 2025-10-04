Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece en Málaga la cantaora Adelfa Soto

El cuerpo de Adelfa Soto Jiménez descansan en la sala 27 de Parcemasa, donde familiares, amigos y compañeros podrán ofrecerle su último adiós

Adelfa Soto.

Adelfa Soto. / L. O.

La Opinión

La cantaora Adelfa Soto ha fallecido este sábado, 4 de octubre. Valenciana de nacimiento, pero criada en Málaga, donde residía, pertenecía a una familia entregada al flamenco. Era hija de La Niña de La Puebla y Luquitas de Marchena y hermana de Pepe Soto. Con su fallecimiento desaparece un emblema de la copla y el cante, con una gran carrera profesional que cimentó sobre su voz y profesionalidad en el escenario, ligando su vida y obra al flamenco, al que se dedicó desde pequeña.

El cuerpo de Adelfa Soto Jiménez descansan en la sala 27 de Parcemasa, donde familiares, amigos y compañeros podrán ofrecerle su último adiós, acompañándola con el cariño, el respeto y la admiración que siempre despertó.

Allí tendrá lugar la misa funeral esta tarde del 4 de octubre, a las 15.30 horas, para rendir homenaje a una vida dedicada por completo al arte, a la copla y al flamenco, y al amor por su gente.

Adelfa fue una mujer que vivió cantando y formado a muchos de los artistas en el género de la copla que ha dado esta ciudad. Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado luminoso que seguirá inspirando a quienes aman la música y, especialmente, la canción española.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents