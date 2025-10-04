Fallece en Málaga la cantaora Adelfa Soto

La cantaora Adelfa Soto ha fallecido este sábado, 4 de octubre. Valenciana de nacimiento, pero criada en Málaga, donde residía, pertenecía a una familia entregada al flamenco. Era hija de La Niña de La Puebla y Luquitas de Marchena y hermana de Pepe Soto. Con su fallecimiento desaparece un emblema de la copla y el cante, con una gran carrera profesional que cimentó sobre su voz y profesionalidad en el escenario, ligando su vida y obra al flamenco, al que se dedicó desde pequeña.

El cuerpo de Adelfa Soto Jiménez descansan en la sala 27 de Parcemasa, donde familiares, amigos y compañeros podrán ofrecerle su último adiós, acompañándola con el cariño, el respeto y la admiración que siempre despertó.

Allí tendrá lugar la misa funeral esta tarde del 4 de octubre, a las 15.30 horas, para rendir homenaje a una vida dedicada por completo al arte, a la copla y al flamenco, y al amor por su gente.

Adelfa fue una mujer que vivió cantando y formado a muchos de los artistas en el género de la copla que ha dado esta ciudad. Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado luminoso que seguirá inspirando a quienes aman la música y, especialmente, la canción española.