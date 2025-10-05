"El algoritmo y yo no estamos hechos el uno para el otro"

En el proceso de pérdida y búsqueda de uno mismo, ¿hubo dolor? ¿Momentos malos?

Sí. Muchas veces mi identidad como persona estaba conectada con mi identidad como artista, con la repercusión y el amor que recibía por eso. Cuando eso empezó a desaparecer me sentí perdido y solo. Suples esa soledad con amistades y familia, pero también tenía una decepción con el mundo que absorbí a lo bestia. Veía como estamos hipnotizados por la pantallita del móvil, como todo es un negocio y somos meras máquinas de sacar pasta. Hubo momentos en que no quería salir de casa ni socializar, no sentía chispa ni alegría, y eso afectó a mi manera de crear. Me encerré en mí mismo y fue un error.

¿Se llegó a sentir pasado de moda?

Un poco. Todo se movía en redes y, si no interactuabas continuamente, estabas muerto. A mí no me apetecía, no soy así. Además, había perdido peso y mucha gente no me reconocía. Me dije: "¿qué pasa aquí?" Necesité salir un tiempo de la música, relacionarme con gente ajena a este mundo y ver las cosas en perspectiva. Entonces me pregunté: "Si hago un disco, ¿cómo quiero que sea? ¿Qué me motiva de verdad?". Y empezó el proceso.

Decía en una canción antigua: "Vengo de un lugar donde decían que triunfar es imposible". ¿De dónde viene Nach?

Vengo de una familia de ocho hermanos, soy un boomer 100% [risas]. Mis padres nacieron justo antes de la Guerra Civil; vivieron la dictadura, la transición… Ninguna generación ha vivido tantos cambios. Por eso los admiro. Mi padre tenía un sentido muy práctico de la vida y en casa nadie fue artista. Pero yo descubrí algo muy potente y nuevo: el hip hop. Gente auténtica que molaba. Y así surgió la necesidad de hacer arte. Mi entorno decía: "Esto no te llevará a ningún lado. Estudia una carrera y sigue el camino de todos". De ahí lo de "triunfar es imposible": en una ciudad de provincias, con ese núcleo familiar, tu vida "debía" ir por otro lado. Y yo me rebelé de forma natural. Seguí estudiando, pero la música fue ocupando más tiempo. Sin plan: quedábamos, grabábamos... Un día nos llama un estudio, un sello pequeño quiere una canción, luego un disco, luego un sello mayor… Y acabas en la industria cuando sabes que, al cantar, desafinas. Pero tiene sentido que estés ahí. Luego llegó el momento de decidir: trabajo estándar o música. Y acojonado, dije: música.

¿Fue difícil encontrar su propio sonido y su sitio en la industria?

Apareció relativamente pronto. Me gustaban los discos que pasaban de lo hardcore a lo melódico, con storytelling: los escuchaba y se me erizaba la piel. También me tiraba el rollo Wu-Tang, más crudo. Recuerdo escuchar una canción de Lenny Kravitz con sample de un piano al inicio. Le dije a mi colega: "Este piano me flipa; metamos bajo y percusión". De ahí nació Basado en hechos reales, mi primera canción editada [cuando todavía se hacía llamar Nach Scratch]. Me di cuenta de que ese era el rap que quería: historias de vida, sensibilidad, contar cosas más rotas. Me llegaba más eso que solo mover el cuello. Y ocupé un espacio poco explorado aquí, con crítica al sistema pero hablando también de la propia vulnerabilidad.

¿Echa de menos algo de la escena del rap en España en los 90/2000? ¿Ha cambiado mucho?

Echo de menos pedir un disco que tardaba un mes en llegar y pasarte tres días escuchándolo. Echo de menos cuando todo era menos negocio. Viajabas, dormías en casas de gente del rap, te hermanabas porque éramos pocos y la sociedad no nos entendía. Recuerdo coger un autobús del Hércules [el equipo de fútbol de Alicante] porque iban a jugar a Sevilla y así nos salía el viaje por 100 pesetas para ver a los colegas de allí. Dormíamos en parques... Para mí eso era hip hop y camaradería. Hoy se habla de likes, repercusión, números.

Se define como "artesano de la palabra" y es poeta con obra publicada. ¿Cómo trabaja las letras?

Cuando se me ocurre una idea, escribo mucho en el bloc de notas: reflexiones, materiales sin rima... Llego al estudio con esa materia prima y no tengo que pensarlo todo de golpe. Busco la instrumental adecuada, los tempos... En este disco he grabado de ocho barras en ocho barras. Rapeaba un poco con algunas terminaciones que se repetían en esa materia prima, aunque no tuviera mucho sentido, y luego adaptaba la letra. Para mí trabajar así, con muchas notas previas, es práctico para no perder tiempo.

Dice en la biografía de su web: "Más que fans, busco militantes; más que entretener, inspirar". ¿Es importante decir algo con la música?

Yo creo en el arte útil. Me fascina más una canción que me remueve por dentro que una para bailar, aunque ambas sirvan. Mi música a lo mejor no llega a tantísima gente, pero a la que llega, nos genera una conexión muy bestia. No tengo fans que gritan, sino personas que se acercan con educación, me cuentan su vida y me abrazan. Por eso hablo de militantes de una filosofía. Hoy hay quien maqueta muchos estribillos y el que funciona en redes es el que desarrollan. No comparto hacer arte así, no tiene que ver conmigo.

Las plataformas mandan: hay quien escribe con el algoritmo en la cabeza.

No sé ni cómo funciona esa movida, pero el algoritmo y yo no estamos hechos el uno para el otro. En mis canciones intento hacer un principio, un desarrollo y un final. Quizá demasiada información para el algoritmo. Intentar adaptarme sería un error. Alguien me habló de hacer canciones de minuto y medio. Dije: en minuto y medio no puedo contar lo que quiero. Si la gente se desconcentra, lo siento, pero no puedo hacerlo.

¿Qué ha querido contar en este disco?

Resume discusiones conmigo mismo, momentos en los que dejé de sentirme artista, en los que pensé que me hacía mayor. Canciones como Me Echo de Menos hablan de eso. También de cómo he intentado vivir el amor y el afecto con tanta intensidad que a veces se acababa rápido. De compartir con mi gente y valorar a quienes me dicen la verdad. De mi relación con Alicante, a la que adoro y a veces me satura. También me he divertido mucho haciéndolo, y he investigado en lugares nuevos.

Entre las colaboraciones hay raperos jóvenes latinoamericanos como Trueno, Eladio Carrión o Akapellah, otros españoles y cercanos por estilo o generación como SFDK o AMBKOR, y también gente del pop como Alice Wonder y Manuel Carrasco. ¿Cómo elige y trabaja esas ‘colabos’?.

Me los fui encontrando por el camino. A Trueno lo conocía menos, pero a raíz de escucharlo mucho y por su padre [el rapero MC Peligro], surgió la idea. Quería unir generaciones, estilos y artistas con los que nunca había colaborado y ver qué pasaba. Con Manuel Carrasco coincidía en el estudio de Pablo Cebrián en Madrid. Unir nuestros mundos fue un reto y estoy orgulloso del resultado. Respecto al método, a Manuel le pasé un estribillo, lo probó y luego hizo otra versión que es la que se quedó. A Eladio le mandé una idea de letra. Nanpa Básico lo hizo todo él. Con Alice Wonder, se puso a improvisar en el estudio y salió esa melodía tan bonita. Yo siempre tengo una guía por si no están inspirados; si no, tiran por su lado.