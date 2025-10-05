El Cirque du Soleil volverá a Málaga con el espectáculo 'Kurios - Gabinete de Curiosidades'

La reconocida compañía Cirque du Soleil ha anunciado la llegada a Málaga de uno de sus espectáculos en gira más aclamados, 'Kurios - Gabinete de Curiosidades'. "El público está invitado a escapar de la realidad y adentrarse en un mundo de extraordinaria imaginación bajo la gran carpa", que se instalará en el Recinto Ferial Cortijo de Torres a partir del 4 de junio de 2026.

La capital de la Costa del Sol se une así a la gira española de Kurios que arrancó en Gijón el pasado 11 de julio y que pasará por Sevilla (a partir del 17 de enero de 2026), Bilbao (Recinto Ferial de Ansio, a partir del 8 de abril de 2026) y Alicante (Playa de San Juan, a partir del 16 de julio de 2026).

Según destacan, 'Kurios - Gabinete de Curiosidades' abre las puertas a un universo donde la imaginación y la curiosidad lo hacen todo posible. "Un espectáculo único que refuerza el vínculo especial entre Cirque du Soleil y Málaga, ya que en 2026 la compañía celebrará su décima visita a la ciudad", señalan.

'Kurios' revisita de forma asombrosa el estilo característico de Cirque du Soleil, combinando acrobacias espectaculares con un refrescante toque de poesía, arte y humor. "Una alucinante evasión de la realidad desvela un universo festivo de inspiración 'steampunk' en el que lo inesperado acecha en cada esquina", exponen.

¿Cómo es el nuevo espectáculo de Cirque du Soleil?

En un pasado alternativo pero familiar, Kurios se adentra en el laboratorio mecánico de un científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos.

Una vez que el científico consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una. A medida que lo visible se vuelve invisible y las perspectivas se transforman, 'Kurios - Gabinete de Curiosidades' estalla en una celebración del poder de la imaginación.

Estrenada en Montreal (Canadá) en 2014, 'Kurios - Gabinete de Curiosidades' ha cautivado a más de seis millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3.000 representaciones a cargo de su elenco de medio centenar artistas.

Entradas

La preventa exclusiva de entradas ya ha comenzado para miembros de Cirque Club, la comunidad online para aquellos amantes de Cirque du Soleil que buscan ofertas, noticias y experiencias exclusivas.