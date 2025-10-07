Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tarde cultural en el Café de Chinitas, el domingo 12 de octubre

Se presentará el libro de recuerdos de La Trinidad y El Perchel, de Antonio Hurtado y habrá un recital de poesía sobre Málaga, el Café de Chinitas y Lorca.

El Café de Chinitas.

El Café de Chinitas.

La Opinión

El próximo domingo, 12 de octubre, tendrá lugar la celebración una tarde cultural en el Café de Chinitas, en el Pasaje de Chinitas. Se trata de un acto cultural de 18 a 20 horas, en el que los protagonistas serán los libros, la Historia y la poesía.

En concreto, de 18 a 19 horas el gerente del Café de Chinitas presentará estas nuevas tardes culturales. A continuación, se hablará de la historia del Café de Chinitas y terminará esta primera parte con la presentación del libro de Antonio Hurtado 'Historias de Málaga. Barrios Trinidad y Perchel', con recuerdos personales del autor pero también de vecinos de La Trinidad y El Perchel.

Antonio hurtado, junto a la fuente de la olla de la Trinidad, con su libro.

Antonio Hurtado, junto a la fuente de la Olla de La Trinidad, con su libro en 2020.

La segunda parte, de 19 a 20 horas, estará centrada en la lectura de poemas que tengan como protagonistas a Málaga, el Café de Chinitas o Lorca.

Intervendrán Petra Desiderata, Isabel María Valencia, María Angustias Moreno, Antonio Hurtado, Francisco Javier Lara, María Gómez Riera, Francisca Cobo, Antonio Montoro, Maribel Castro, Roberto J. Martín, María Carretero, Rosa Nogales, Miguel Ángel García, Rami Ruiz y Patricia Lamela.

