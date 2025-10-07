Cultura
Tarde cultural en el Café de Chinitas, el domingo 12 de octubre
Se presentará el libro de recuerdos de La Trinidad y El Perchel, de Antonio Hurtado y habrá un recital de poesía sobre Málaga, el Café de Chinitas y Lorca.
La Opinión
El próximo domingo, 12 de octubre, tendrá lugar la celebración una tarde cultural en el Café de Chinitas, en el Pasaje de Chinitas. Se trata de un acto cultural de 18 a 20 horas, en el que los protagonistas serán los libros, la Historia y la poesía.
En concreto, de 18 a 19 horas el gerente del Café de Chinitas presentará estas nuevas tardes culturales. A continuación, se hablará de la historia del Café de Chinitas y terminará esta primera parte con la presentación del libro de Antonio Hurtado 'Historias de Málaga. Barrios Trinidad y Perchel', con recuerdos personales del autor pero también de vecinos de La Trinidad y El Perchel.
La segunda parte, de 19 a 20 horas, estará centrada en la lectura de poemas que tengan como protagonistas a Málaga, el Café de Chinitas o Lorca.
Intervendrán Petra Desiderata, Isabel María Valencia, María Angustias Moreno, Antonio Hurtado, Francisco Javier Lara, María Gómez Riera, Francisca Cobo, Antonio Montoro, Maribel Castro, Roberto J. Martín, María Carretero, Rosa Nogales, Miguel Ángel García, Rami Ruiz y Patricia Lamela.
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Descubren en la Sierra de las Nieves la mayor supercueva de Andalucía
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el monumento natural más antiguo de Málaga: tiene mil años y fue venerado por los Reyes Católicos
- Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030
- Tierra de Maestros: las claves para opositar a profe de Primaria en Andalucía
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Mersin de la BCL
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes