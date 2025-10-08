Suso de Marcos expone obras inéditas en el 50 aniversario de su carrera

'Suso de Marcos, Atisbos, dibujos y esculturas', es una exposición que se inaugura este viernes en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés y que ofrece una muestra de piezas inéditas "muy relevadoras" de la trayectoria profesional de este polifacético artista, que este año 2025 conmemora un doble aniversario: los diez años de su casa museo y medio siglo de trayectoria profesional. Marcos es maestro de muchas generaciones de escultores, ya que ha sido profesor de Talla Artística en Madera en la Escuela de San Telmo durante muchos años, pero además ha servido de inspiración para otros artistas. Es una referencia absoluta y uno de los más destacados y reconocidos de su tiempo en toda España.

Coruñés de nacimiento pero malagueño de adopción, asegura que llegó a Málaga en contra de su voluntad, pero en poco tiempo decidió quedarse y defender la tierra que le acogió con los brazos abiertos, una tierra necesitada de referencias escultóricas contemporáneas. Miles de alumnos se han formado siguiendo el molde que imprimen sus manos.

La exposición está compuesta por un total de 25 obras elaboradas en diferentes materiales y técnicas. Una serie en torno a la palabra 'Atisbo' con quince dibujos y cinco esculturas que reflexionan sobre este concepto que las han inspirado. "Suso de nuevo dialoga con la línea curva y la línea recta, en la que es una constante en su larga trayectoria, buscando siempre un equilibrio entre ambas, lo curvo y lo recto en formas que evocan la Naturaleza", asegura la comisaria de la muestra, Lourdes Jiménez Fernández.

"Formas imposibles en yuxtaposiciones posibles entre piezas, tal y como observamos en esta serie de dibujos, muy escultóricos donde el ojo consciente del individuo o quizás de la Naturaleza, observa desde cada uno, para llevarnos a reflexionar sobre ese indicio, esa señal para que el espectador consciente vislumbre una respuesta propia. Estas formas son mundos conectados que terminan rompiéndose. Hay que detenerse en los títulos puestos por el propio artista, que puedan dar las claves en forma literaria de su concepción y quizás de su interpretación y significado: De las tribulaciones de un vuelo, De una fuga en conexión, De una sirena fosilizada, De una aviesa aventura… de nuevo la literatura, la poética, retorna al arte de Suso de Marcos", añade Jiménez en la presentación de la exposición.

La muestra permanecerá abierta desde este 10 de octubre hasta el próximo 9 de enero de 2026, en el horario del centro comercial. Ámbito Cultural se encuentra en el Edificio Hogar, en la calle Hilera.