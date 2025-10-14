Ataque ecologista al Museo Naval de Madrid: el cuadro pintado era del maestro de Picasso

El pasado domingo, dos miembros del movimiento de desobediencia civil no violenta Futuro Vegetal sacaron momentáneamente de las sombras al pintor valenciano José Garnelo y Alda, artista que desarrolló toda su carrera entre Andalucía y Madrid y que fue, entre otras cosas, el primer maestro de Pablo Ruiz Picasso. Las activistas lanzaron pintura roja biodegradable sobre el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de Garnelo, en el Museo Naval de Madrid, en un acto de protesta contra la celebración de la Fiesta Nacional.

13/10/2025 La obra 'Primer homenaje a CristÃ³bal ColÃ³n' ya permanece restaurada. CULTURA MUSEO NAVAL / MUSEO NAVAL

Las dos mujeres fueron detenidas por atentado contra el patrimonio, ya que la pintura dañó la mitad izquierda del lienzo, premiado con la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Chicago de 1893. A última hora de ayer, la Armada española anunció que la obra ya había sido restaurada, aunque, según fuentes del museo, algunas partes serán difíciles de recuperar.

Quizá Garnelo no sea hoy uno de los pintores españoles más populares de los siglos XIX y XX, pero sus obras se encuentran en instituciones como El Prado y el Bellas Artes de Valencia, e incluso cuenta con un museo propio en Montilla (Córdoba), la localidad a la que su familia se trasladó desde Enguera cuando él apenas tenía dos años.

Maestro de Picasso

Puente entre la tradición académica y la modernidad luminista, Garnelo está considerado una figura esencial en una etapa de profundos cambios que preparó el terreno para la llegada de las vanguardias al arte español. Contemporáneo y amigo de Sorolla y Julio Romero de Torres, el pintor de Enguera cultivó una amplia variedad de estilos. Sin embargo, fue especialmente reconocido por sus retratos y por su tratamiento magistral del color —en especial el negro— y de las texturas, lo que lo convirtió en uno de los artistas más admirados a la hora de representar los tejidos y las vestimentas.

Garnelo fue catedrático en las Escuelas de Bellas Artes de Zaragoza, Barcelona y Madrid, director de esta última y subdirector del Museo del Prado. También fue miembro de la Real Academia de San Fernando y maestro de figuras como Picasso, quien reconoció que bajo su tutela realizó sus primeras obras académicas, 'La primera comunión' y 'El monaguillo'. Aquellas piezas, de estilo clásico, marcaron el inicio de una carrera que pronto se alejaría de ese academicismo.

Las raíces valencianas

Aunque residió la mayor parte de su vida en Andalucía y Madrid, nunca olvidó sus raíces valencianas. Él mismo escribió: «Amo de corazón a mi patria natal, como amo asimismo a las tierras andaluzas donde me crié, estudié e hice pintor». València conserva una parte esencial de su legado, con obras maestras como 'La muerte de San Francisco', 'Duelo interrumpido' o 'La canzonetista Pepita Sevilla', que hoy forman parte de la colección del Museo de Bellas Artes, junto con otras donaciones del propio artista y de su familia.

El vínculo de Garnelo con València fue más que emocional. Colaboró activamente con instituciones y museos de la ciudad, y mantuvo amistad con otros artistas valencianos, especialmente con aquellos que compartían su sensibilidad hacia la luz y el paisaje. Su paisano y contemporáneo Joaquín Sorolla representó una evolución más luminosa y moderna de esa misma búsqueda estética. De hecho, críticos como el Marqués de Lozoya definieron a Garnelo como un "impresionista prematuro, un sorollismo anterior a Sorolla”, por su afán de capturar la atmósfera y la vibración de la luz antes de que el luminismo valenciano alcanzara su auge.

En el Tribunal Supremo

Garnelo dejó más de setecientas obras, desde grandes lienzos históricos —como el monumental Primer homenaje a Colón— hasta pequeñas tablillas de apuntes rápidos y paisajes europeos llenos de color y emoción. Sus cuadros de pequeño formato, desconocidos durante décadas, sorprendieron a la crítica cuando fueron exhibidos en Madrid en 1965, revelando a un pintor impresionista, libre y moderno, alejado del rígido academicismo de su etapa oficial.

Su obra se encuentra hoy dispersa por todo el mundo, y el artista expuso en Chicago, París, Londres, Berlín, Barcelona y Madrid. De entre todas sus pinturas, su favorita fue Tarde de toros, una obra que nunca salió de su casa hasta su muerte. Tras su fallecimiento pasó a manos de su médico y amigo, cuya familia la cedió finalmente al Museo Casa de las Aguas de Montilla.

También es autor del imponente fresco 'El collar de la Justicia', que decora la cúpula del Tribunal Supremo, pintado en 1924 como parte de la reconstrucción del Palacio de Justicia de Madrid tras el incendio de 1915.

Colecciones privadas e instituciones

José Garnelo y Alda murió el 29 de octubre de 1944 en Montilla, en la casa familiar, y fue enterrado, por voluntad propia, en el panteón de la parroquia de Santiago de esa ciudad.

Además del Museo Naval, donde su obra dedicada a Colón fue atacada este domingo, sus pinturas se conservan en prestigiosas colecciones privadas, instituciones públicas y en los Museos de Bellas Artes de Cádiz, Córdoba, Málaga, Sevilla y València, así como en el Museo de Arte Moderno de Barcelona. También se conserva una pintura suya en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel de Enguera, y el Museo del Prado posee cuatro obras suyas dentro de los fondos del llamado 'Prado disperso'.