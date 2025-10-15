La Diputación de Málaga y Fundación ‘la Caixa’ apuestan por la innovación social digital

El centro de innovación social La Noria presentó ayer los 15 proyectos de innovación social digital seleccionados en la convocatoria de subvenciones impulsada por la Diputación de Málaga y la Fundación ‘la Caixa’, que destina 300.000 euros a iniciativas que aplican la tecnología con el objetivo de ofrecer soluciones innovadoras a los desafíos sociales de la provincia.

Los proyectos seleccionados de 15 entidades sociales trabajarán en torno a cuatro grandes retos que marcan la hoja de ruta de esta edición: la brecha digital, el equilibrio territorial, la sostenibilidad ambiental y la empleabilidad e inclusión social.

El acto contó con la participación del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el subdirector general de la Fundación ‘la Caixa’, Marc Simón; y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, además de representantes de las entidades sociales seleccionadas.

Salado resaltó el valor de esta convocatoria como ejemplo de alianza entre administraciones, entidades sociales y sector privado y señaló la apuesta por la Innovación Social Digital, por segundo año consecutivo, «apostamos por ella, porque sabemos que la tecnología es ya parte inseparable de nuestra vida diaria, y porque creemos que debe estar al servicio del bienestar de las personas. Una tecnología humanizada, con impacto real en nuestra sociedad». Además, anunció que «esta edición incorpora una importante novedad: la mentorización personalizada de cada proyecto para definir indicadores de impacto social claros y medibles».