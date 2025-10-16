Cuando la cultura grita su compromiso, deja en evidencia la sombra feroz de las desigualdades y el olvido. La revuelta de las faeneras malagueñas, que salieron a la calle por 'pan y trabajo' en 1918, ha sido evocada por la bailarina y coreógrafa Nieves Rosales (Málaga, 1981) en 'Hambre: Anatomía de una revolución', que se estrena el próximo miércoles, 22 de octubre, en el Teatro Echegaray de Málaga.

¿Como es, a grandes rasgos, el espectáculo que estrena dentro de unos días en el Teatro Echegaray?

La propuesta que presento esta vez, es especial para mí. SilencioDanza cumple 15 años como compañía independiente y este montaje viene a reafirmar una manera de hacer y de estar. 'Hambre: anatomía de una revolución' es lucha, reivindicación, emoción… Le pone cuerpo a las mujeres malagueñas que fueron valientes. Además, en esta ocasión no dirijo yo. Al ser un momento especial, quería que Daniel Doña, un referente de la danza española en nuestro país y con el que tengo un vínculo desde hace años, fuese quien viniese a sumar su mirada a esta celebración.

¿Por qué toma como referencia aquel episodio, un hito de la lucha obrera femenina en el que las malagueñas salieron a la calle por trabajo y pan?

Precisamente por eso, para recuperar un momento histórico que estuvo cargado de fuerza y unión y que iniciaron las mujeres malagueñas. Qué mejor homenaje que traerlas a la escena para reivindicarlas, y para sacarlas a la luz de nuevo, dándole las gracias porque somos hijas de todas aquellas mujeres que se remangaron y lucharon por lo que era justo, sin miedo. Soy malagueña y mujer, me siento en deuda con mi historia.

¿Qué sentido cobra a día de hoy, 107 años después, la reivindicación de luchas como aquellas?

El mundo, por desgracia, no ha cambiado demasiado. Lo vemos cada día en las noticias, pero también a nuestro alrededor. Si analizas aquella situación y la situación actual, hay muchísimas similitudes. Las familias que no pueden llegar a fin de mes, los precios que suben, la vida que sube y no es extraño ver familias consideradas de clase media que hoy están en la indigencia. Esto nos puede pasar a todos y lo tengo muy presente. Aquel acontecimiento es susceptible de repetirse en tanto que, hoy, continuamos abriendo la brecha de clases. En nuestra propia ciudad la historia no ha cambiado tanto… Vemos que hay que irse al extrarradio para poder vivir algo más desahogado, vemos calles de primera y de segunda… En fin, mi manera de luchar está en el escenario y entendí que los momentos podían ser coincidentes a pesar de los 107 años.

Teatro, danza, interpretación, flamenco... ¿Hasta qué punto confluyen en su universo estas disciplinas, incluso otras?

Para mí, ya no hay fronteras entre las disciplinas. Vengo de la danza española y del flamenco, pero la apertura hacia la danza contemporánea y la dirección de escena me han enseñado que mi cuerpo tiene infinitas posibilidades y que mi lenguaje no quiere una etiqueta. No sé cómo bailaré mañana, hoy me siento en una búsqueda que inicié hace ya 15 años y que a lo largo del tiempo se ha ido asentando en un lenguaje propio. Ahora tengo más claro quién soy y cuál es mi personalidad como bailarina y coreógrafa. Las fronteras no sirven para nada, ni en la tierra ni en el arte así que todas las disciplinas pueden convivir y conviven en mi universo de creación.

Hable, en la medida de lo posible, de la expresión 'flamenco conceptual', que tanto se ha asociado a sus propuestas...

Flamenco conceptual salió en una de mis primeras entrevistas. Me preguntaban por el flamenco, me decían que lo que yo hacía no lo era. Siempre he defendido que esa es mi raíz y que yo me siento flamenca, en aquellos tiempos me molestaba que me dijesen que no lo era y empecé a usar ese concepto para escaparme un poco de la crítica. Hoy pienso que, incluso, flamenco conceptual me queda algo lejos… Diría que flamenco conceptual vino a ayudarme cuando me pedían que definiese mi trabajo.

¿Y cómo resumiría si mira hacia atrás, incluso hacia adelante, los 15 años que ya suma su compañía?

En estos días miro mucho atrás. Cuando nació SilencioDanza lo hizo envuelta de una ilusión tremenda y de una incertidumbre brutal. Abría la agenda y apenas tenía funciones, pero siempre he entendido que era un acto de fe y que iba a sacarla adelante sí o sí. Veo la constancia que siempre he tenido, el esfuerzo que me ha costado estar y mantenerme, ir creciendo… Me da mucha ternura recordar la ilusión que me hacía todo: las entrevistas, los viajes, las fotos… Todo era nuevo aunque lo hubiese vivido siendo bailarina de otras compañías, esta vez era distinto. Era mi compañía. He intentado cuidarla y hacer de SilencioDanza un proyecto de vida, pienso que lo he conseguido. También veo en estos años una definición en el discurso mucho más comprometido, especialmente con la mujer, también el trabajo sobre una identidad propia… En definitiva, veo que he recorrido un camino de 15 años que han sido duros y maravillosos y tengo la certeza de estar haciendo lo que siempre he querido hacer. Miro adelante y veo que quedan muchas metas que cumplir. La verdad que si lo pienso me da hasta cierta nostalgia recordar el principio. SilencioDanza es mi forma de vivir.