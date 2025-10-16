'The Malagueñer' expone sus láminas inspiradas en Málaga

Bajo el nombre de "The Malagueñer. 000-041 Ilustrando la ciudad", el proyecto de ilustración malagueño inspirado en las icónicas portadas de The New Yorker expondrá sus ilustraciones inspiradas en Málaga.

The Malagueñer nació en 2020, de la mano de Pilar Orellana, Carlos León y Teresa Pérez, tres ilustradores malagueños que, a través de sus láminas, reflejan la idiosincrasia de ciudad, una ciudad cada vez más amenazada por la gentrificación.

Un proyecto que ha conseguido hacer realidad un doble homenaje: a la icónica revista The New Yorker y a la ciudad de Málaga. En esta muestra se podrán ver 42 ilustraciones que pasan, por primera vez, de la pantalla al papel, para formar parte de una exposición colectiva en el Ateneo de Málaga en colaboración con la Diputación de Málaga.

Un recorrido por personajes, paisajes, costumbres y gastronomía malagueña, representados desde el amor y la nostalgia, el recuerdo y la crítica, la tradición y la modernidad.

“Para conservar la identidad de nuestras ciudades, es necesario crear una memoria visual", resaltan los diseñadores. La exposición tendrá lugar en la sala Pérez Estrada del Ateneo de Málaga, desde el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas hasta el 28 de noviembre.

Ilustraciones made in Málaga

Las láminas de The Malagueñer captan la esencia de Málaga con ilustraciones ingeniosas. Desde aquella Málaga donde, entre nazareno y nazareno, se cruza un "guiri" en bañador, hasta la Málaga de los rascacielos, o la más reivindicativa, como las manifestaciones por una vivienda digna.

Una muestra visual que capta y pone en valor la identidad cultural de Málaga. Estas láminas se pueden adquirir en su único punto de venta físico en Málaga: la cafetería Bun and Coffee, situada en pleno centro de Málaga.