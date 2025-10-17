Rock Factory, la mejor escuela de música moderna de España, abre nueva sede en Málaga

La reconocida escuela de música Rock Factory, considerada una de las mejores de España, inaugura su nueva sede en Málaga capital tras diez años de éxito en Marbella (San Pedro de Alcántara) y Casares. Con una propuesta educativa innovadora que combina tecnología avanzada, metodología propia y práctica intensiva, Rock Factory se posiciona como referente en la enseñanza musical moderna en Andalucía.

Durante la última década, Rock Factory ha formado a cientos de estudiantes que han alcanzado reconocimientos internacionales, incluyendo los grados profesionales más altos del Trinity College London. Muchos de sus alumnos han participado en proyectos destacados, como giras nacionales, grabaciones profesionales y programas de televisión de gran audiencia como La Voz Kids — cuya edición 2024 fue ganada por una alumna de la escuela —, Got Talent y Tierra de Talento.

Entre sus actividades más relevantes, Rock Factory organiza la Batalla de Bandas, el festival de rock infantil más grande de España, que en su última edición reunió a unas 40 bandas y más de 3.000 espectadores, impulsando el talento joven y la música en directo.

La nueva sede, ubicada en la calle Juan Gris, 9, ofrece clases de batería, guitarra, bajo, piano, ukelele, trompeta, trombón, saxofón y canto, tanto en modalidad individual como grupal. Destaca también su programa Minimúsicos, dirigido a niños desde los 3 años, que fomenta el aprendizaje musical a través del juego y la creatividad.

Con esta apertura, Rock Factory apuesta por fortalecer la escena musical local y crear una comunidad activa y vibrante en Málaga capital. La escuela invita a medios y público a conocer sus instalaciones y descubrir su innovadora metodología educativa.