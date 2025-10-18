El Centro Cultural La Malagueta acoge nuevas actividades con la presencia de Luis Tosar

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga celebrará la próxima semana seis nuevas actividades dedicadas al cine, el arte contemporáneo, la filosofía, la historia y el pensamiento político, con la presencia, entre otros, de Luis Tosar, Margarita Aizpuru, Marga Sánchez y Jesús Montiel.

Además, por primera vez, la programación del centro saldrá de la capital con el ciclo 'Filosofía ambulante', estrenado recientemente en La Malagueta con Remedios Zafra, que continuará su recorrido por la provincia con citas en las localidades de Ardales y Archidona, han informado de la institución provincial en una nota.

El lunes 20 de octubre, el actor Luis Tosar será el protagonista del ciclo 'Vida pública' en una conversación con el escritor y periodista Luis Alegre.

Reconocido como una de las grandes figuras de la interpretación en España, ganador de tres premios Goya y otras muchas distinciones, Tosar repasará su trayectoria profesional, marcada por su papel en títulos como 'Los lunes al sol', 'Te doy mis ojos' o 'Celda 211'.

Asimismo, el miércoles 22 de octubre, la comisaria de arte y crítica Margarita Aizpuru ofrecerá la conferencia 'El comisariado y la gestión de exposiciones de arte contemporáneo y actividades artísticas' dentro del ciclo 'Conexiones creativas'.

La charla analizará las funciones, metodologías y narrativas del comisariado de artes visuales desde una doble perspectiva teórica y práctica, con ejemplos de exposiciones realizadas en museos, centros de arte y espacios culturales. La actividad será presentada por la gestora cultural Tecla Lumbreras, coordinadora del ciclo.

El proyecto pionero 'Filosofía ambulante' llegará el jueves 23 a Ardales con la científica y divulgadora Marga Sánchez Romero. La catedrática de Prehistoria reflexionará sobre los hallazgos del pasado y su influencia en la memoria colectiva, analizando la representación de las mujeres en los relatos históricos.

Un día después, el viernes 24 de octubre, el poeta Jesús Montiel protagonizará una nueva sesión del ciclo en Archidona. En conversación con vecinas del municipio, abordará la soledad y la importancia del afecto y la compañía como respuesta humana ante el aislamiento contemporáneo. Ambas actividades están coordinadas por Cristina Consuegra, comisaria cultural y responsable del proyecto.

También el jueves 23 de octubre, el Centro Cultural La Malagueta acogerá una nueva sesión del ciclo 'Demasiado humanos' con la periodista y filóloga Nuria Richart. Bajo el título 'La decadencia de lo woke', la invitada conversará con el médico y ensayista José Antonio Trujillo sobre la evolución de este fenómeno cultural y político y sus efectos en la sociedad contemporánea.

Además, el viernes el ciclo 'Pensamiento político', coordinado por Manuel Arias Maldonado, contará con la participación del catedrático Rafael Jiménez Asensio. En esta sesión se abordará el proceso de modernización del poder público en España, las dificultades históricas para consolidar una tradición liberal y los retos pendientes para fortalecer las instituciones democráticas.

Todas las actividades se celebrarán a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo. En el Centro Cultural La Malagueta, la apertura de puertas será a las 18.30 horas y el acceso se realiza por la calle Cervantes número 6.