Videojuego
Pac-Man llega a Málaga por su aniversario
La emblemática figura se encuentra desde esta semana en diversas zonas del centro histórico, el Distrito Este y la Universidad
EP
Pac-Man, uno de los personajes más reconocibles de la historia del videojuego, continúa celebrando su aniversario con nuevas localizaciones de su figura gigante en la ciudad de Málaga.
Se trata de la campaña conmemorativa impulsada por OXO Museo del Videojuego y Bandai Namco Entertainment, que desde comienzos de año ha llevado las figuras conmemorativas a diferentes localizaciones de Madrid y de la provincia de Málaga.
Las emblemáticas figuras se encuentran desde esta semana en diversas zonas del centro histórico, el Distrito Este y el entorno universitario malagueño, donde permanecerán durante las próximas semanas.
Cada instalación "busca sorprender a malagueños y visitantes, convirtiendo las calles en un recorrido cultural y lúdico que celebra el legado del videojuego".
Así, como parte de esta iniciativa, OXO Museo del Videojuego Málaga ha preparado acciones especiales dentro del museo y en sus redes sociales para todas las personas que encuentren las figuras en la ciudad.
La propuesta, han detallado en un comunicado, "refuerza el compromiso del museo con la divulgación cultural y la promoción del videojuego como fenómeno artístico, histórico y social, invitando a redescubrir su valor en el espacio público y a conectar con las emociones que Pac-Man ha despertado durante más de cuatro décadas".
- Así es el parque de Málaga considerado uno de los más bonitos de la provincia: con vistas al mar, un lago artificial y la casa del 'Ratoncito Pérez'
- Vueling conecta a Málaga con seis mercadillos navideños de Europa desde 21 euros
- Astilleros Nereo llevará al juzgado las obras del paseo marítimo de Pedregalejo
- La cadena de supermercados Lidl abrirá en 2026 una nueva tienda en la avenida de Velázquez en Málaga
- El tiempo en Málaga: fin del 'veroño' y llegada de lluvias
- Tapas caseras y enormes a 1,80 euros en Málaga: así es el bar con cocina de toda la vida a precios de antes
- Esta es la ayuda de 1.500 euros que ya pueden pedir los malagueños nacidos entre 1961 y 2007: todos los requisitos y pasos a seguir
- Benalmádena demolerá el hotel Vista de Rey tras 20 años de litigio en los tribunales