¿Quién es quién en el 'biopic' 'Springsteen: Deliver me from nowhere'?

Aunque no se ha prodigado en el cine ni ha sido tentado por la interpretación como ha ocurrido con otros músicos (Tom Waits, David Bowie, Bob Dylan, Mick Jagger, Madonna, Deborah Harry o Sting), Bruce Springsteen no es ajeno a las películas. Ha escrito canciones originales para ‘Philadelphia’ –ganó el Oscar por ‘Streets of Philadelphia’– y ‘El luchador’; tuvo un cameo en ‘Alta fidelidad’, la adaptación de la novela de Nick Hornby realizada por Stephen Frears, y ha dirigido con su habitual colaborador Thom Zimmy varios videoclips. Ahora con ‘Springsteen: Deliver me from nowhere’ ya cuenta con ‘biopic’ –aunque solo ataña a un periodo concreto de su carrera, la gestación del álbum ‘Nebraska’ (1982)–, sumándose así a la lista de insignes músicos de rock, pop, folk, punk o jazz biografiados a 24 imágenes por segundo (Dylan, Elvis Presley, Jim Morrison, Elton John, Billie Holiday, Charlie Parker, Miles Davis, Chet Baker, Woody Guthrie, Johnny Cash, Stevie Wonder, Brian Wilson, Sid Vicious, Ian Curtis, Ritchie Valens, Jerry Lee Lewis, Serge Gainsbourg o Amy Winehouse). De recrear desde la ficción este periodo en la obra de Springsteen se ha encargado Scott Cooper, que ya dirigió un filme sobre un músico de country en decadencia encarnado por Jeff Bridges, ‘Corazón rebelde’ (2009). Repasamos los personajes centrales del relato y los actores y actrices que los interpretan.

Bruce Springsteen (Jeremy Allen White) Al protagonista le da vida un actor de éxito en el medio televisivo –el cocinero de ‘The bear’– que también estuvo en las primeras páginas de la prensa rosa por su relación con Rosalía. Su carrera cinematográfica es menos popular que la de Timothée Chalamet, que este mismo año ha incorporado la figura totémica de Dylan en ‘A complete unknown’. Ya brilló en otro ‘biopic’, ‘El clan de hierro’, ‘sobre dos hermanos que triunfaron en la lucha profesional.

El actor Jeremy Allen White posa durante la presentación de la película “Springsteen: Deliver Me from Nowhere” en Madrid, este martes. / ZIPI / EFE

Douglas Frederick Springsteen (Stephen Graham) Graham, que también ha sido protagonista de una película y miniserie sobre cocinas y fogones, ‘Boiling point’, además de tipo violento en ‘Boardwalk empire’ y ‘Peaky blinders’ o el padre (y guionista) de la serie ‘Adolescencia’, da vida al progenitor de Springsten, un hombre dado al alcohol que mantiene una relación distante con su hijo.

Stephen Graham, en 'Adolescencia' / NETFLIX

Adele Ann Springsteen (Gaby Hoffman) Nacida en 1982, el mismo año de la grabación de ‘Nebraska’, Hoffman encarna a la frágil madre de Bruce y aparece, como el padre, en una serie de flashbacks en blanco y negro que evocan la relación del músico con ellos. Empezó su carrera en 1989 en ‘Campo de sueños’ y tiene a punto de estreno ‘The mastermind’, de Kelly Reichard.

Gaby Hoffmann en la película 'Eric'. / Ludovic Robert / Netflix

Jon Landau (Jeremy Strong) Landau escribió en 1974 que el futuro del rock’n’roll era Bruce Springsteen. Un año después producía ‘Born to run’ y seguiría con él en ‘The river’ y ‘Born in the U.S.A’, pero no en ‘Nebraska’. Strong ha destacado como el hijo mayor de la disfuncional familia de ‘Succession’ y bordó su papel de asesor del joven Donald Trump en ‘The apprentice: La historia de Trump’. El próximo año coincidirá con Allen White en el filme complementario de ‘La red social’ que prepara Aaron Sorkin, dando vida a Mark Zuckerberg.

Jeremy Strong, en los Oscar 2025. / ROBYN BECK / AFP

Al Teller (David Krumholtz) Buen secundario televisivo de sólida carrera –‘The deuce’, ‘La conjura contra América’, ‘The studio’–, Krumholtz interpreta a quien fuera presidente de United Artists hasta 1978 y vicepresidente y mánager general desde 1981 de Columbia, la discográfica que editó ‘Nebraska’.

David Krumholtz en 'Oppenheimer' junto a Cillian Murphy. / Melinda Sue Gordon / Universal

Chuck Plotkin (Marc Maron) Plotkin ha sido un ingeniero de sonido y productor de larga relación con Springsteen y Dylan. Fue el responsable de las mezclas del álbum ‘Darkness on the Edge of town’, por ejemplo, pero no jugó ningún papel en el ‘lo fi’ ‘Nebraska’. Lo interpreta Marc Maron, visto en ‘Joker’ y especializado en poner voz en películas de animación.

El actor Marc Maron, en Los Ángeles el pasado 13 de agosto. / Chris Pizzello / AP

Steve Van Zandt (Johnny Cannizzaro) ¿Qué sería del sonido Springsteen sin la guitarra de Steve Van Zandt? Pieza fundamental para el ‘boss’, aparece en la cinta con las facciones de Johnny Cannizzaro, secundario de cine y televisión con los mismos aires chulescos que ‘Little Steven’. El propio Van Zandt ha destacado como actor en ‘Los Soprano’, como Silvio Dante, el ‘consigliere’ de la familia Soprano, y ‘El irlandés’. Otros miembros de la E Street Band que aparecen en el filme son el saxofonista Clarecen Clemmons y el teclista Roy Bittan, interpretados por Juday Sealy y Charlie Savage.

Steve Van Zandt, guitarrista de Bruce Springsteen, en una visita a la escuela Thau de Sant Cugat, el 20 de junio de 2024. / JORDI OTIX

Faye Romano (Odessa Young) En la ficción es una joven madre soltera, hermana de un fan de Springsteen, que acaba intimando con el músico. Es la época en la que el autor de ‘The river’ se retiró en una casa de Nueva Jersey, leyó a Flannery O’Connor, vio ‘Malas tierras’ de Terrence Malick y escuchó el primer disco de Suicide: el cambio en su trayectoria se intuía.

Harrison Sloan Gilbertson, Odessa Young, Jeremy Allen White y Jeremy Scott en la premiere de "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" en Nueva York. / Associated Press/LaPresse / LAP