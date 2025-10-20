La Diputación de Málaga se suma un año más a Fancine, el Festival de cine fantástico de la UMA, que celebrará su 35 edición del 12 al 18 de noviembre bajo el lema 'Power ON!'.

Fancine, en alianza con el Festival de Málaga y la colaboración de distintas instituciones, entre las que se encuentra la Diputación de Málaga, invita a encender otro año más la imaginación, a reactivar la creatividad y a celebrar la chispa del cine de género con una ecléctica cartelera en la que caben todas las propuestas para todos los gustos.

En total, serán 84 títulos de estreno, con cinco premieres, los que iluminarán las pantallas del certamen, "que mantiene intacto su espíritu libre, gamberro y singular".

La Diputación por su parte, aportará a la programación talleres para niños, un cinefórum para estudiantes de Secundaria, Bachiller y FP y un concierto de bandas sonoras de cine de la Orquesta Sinfónica.

El vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto con el diputado de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla, han participado en la presentación de la presente edición junto con el rector de la UMA, Teodomiro López, la vicerrectora de Cultura de la UMA, María Rosario Gutiérrez; el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar; la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez; el director-generente de Promálaga, Francisco Salas, y director-gerente de Promálaga.

Los intervinientes han coincidido en subrayar "la madurez del festival, su consolidación como una de las citas más longevas de la Universidad de Málaga y su valor como proyecto formativo y cultural, capaz de tender puentes entre el ámbito académico y la industria audiovisual".

Así, la Diputación de Málaga para la presente edición ofertará, a través de la delegación de Educación y Juventud, talleres infantiles en los que el alumnado creará una bombilla y construirán una cometa.

Los de Primaria trabajarán temas de interés social a través de películas de género fantástico en un cinefórum. En esta ocasión visionarán la película 'Robot salvaje' en el Paraninfo de El Ejido y participarán en una charla coloquio donde se reflexionará sobre el cine y los valores que transmite.

A las actividades se suman un concurso de cómic e ilustración para alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos formativos, donde se premia tanto al artista como a los propios centros.

Por otra parte, el 14 de noviembre a las 20.00 horas en el salón de Actos de la ETS Ingeniería de Telecomunicación la Orquesta Sinfónica de Málaga ofrecerá un recital de bandas sonoras de películas como Wall-E, Children on Men, Interstellar, Dune, y Mad Max.

El vicepresidente Manuel López Mestanza ha afirmado que "Fancine forma parte de la identidad cultural de Málaga" y demuestra "una vitalidad enorme dentro del panorama audiovisual".

Por su parte, el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha felicitado al certamen por una temática que "transmite valores a la sociedad" y se ha mostrado convencido de que esta edición "será, una vez más, un éxito".