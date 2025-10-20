Maite Rojas, el arte malagueño conquista París

Maite Rojas ha sido galardonada con la medalla de platino de la Academia de las Artes y las Ciencias de París, una distinción que premia su brillante trayectoria en el mundo artístico. La artista malagueña se ha consolidado como una de los pinceles más prometedores del arte español contemporáneo. Este galardón es la afirmación de que el trabajo de quien lo recibe ha dejado una huella indeleble en su campo, siendo un ejemplo de dedicación, talento y contribución al patrimonio cultural global.

La artista ha señalado que, conseguir este prestigioso galardón, ha significado "mucho para mí y, este es superior en una tierra que me está dando tanto, como es Francia. Recibir este galardón en una trayectoria tan corta por el valor de mi obra, por su coherencia, me hace sentir muy feliz. Esto es una confirmación a lo que sigo escuchando en mi corazón, sigo haciendo lo que realmente quiero. Todo lo que hago es por mi padre, que falleció en 2019 y, todo lo que hago es por él".

Trayectoria

Maite comenzó a inspirarse tras visitar con su padre una organización de personas desfavorecidas: "Comencé a pintar a personas con menos recursos, ya que iba con mi padre a visitar a la ONG de los Ángeles Malagueños de la Noche. Me gustaban las miradas de las personas. Yo decía que detrás de cada persona había una historia. Tengo mucha simbología en mis obras con un poco de surrealismo. Siempre intento hablar de mi propia experiencia, de la residencia, de la fortaleza y que ante la adversidad, todo se puede".

En el mundo del arte, la constancia y la precisión son dos herramientas fundamentales para ser diferencial dentro del sector: "Mi trabajo es constante y dedico muchas horas, porque hago muchos detalles. Cuando me viene la inspiración lo tengo que plasmar. Además, la técnica que se realiza es muy laboriosa", analizó la artista malagueña.

Futuras exposiciones

Rojas no deja de reinventarse y desplazar su pasión y el arte malagueño a las distintas partes del mundo: "El próximo proyecto es en México, en una residencia artística a través de una galería en la que voy a estar tres meses. Tengo obras preparadas y voy a realizar alguna más allí, para el mes de diciembre. En febrero tengo una exposición en Provenza y en marzo en París".

Maite Rojas lo tiene claro y reconoce que para entrar en el mundo artístico y vivir de su arte se necesita coraje y constancia: "El consejo que les doy es que continúen sin escuchar a nadie, solamente a su corazón. Tienen que seguir firmes con lo que realmente quieren hacer. Es muy importante saber en la vida qué es lo que tú quieres. Si te despierta algo en ti hay que ir a por ello. No puedes quedarte nunca con el 'y qué hubiera pasado'. Siempre hay que hacer lo que uno sienta", zanjó María Rojas.