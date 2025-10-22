La escritora Esther García Llovet, pregonera de la 55 Feria del Libro de Málaga.

La 55 Feria del Libro de Málaga ya tiene fechas y a su primera gran protagonista. El evento literario se celebrará entre el 30 de abril y el 10 de mayo de 2026, con una programación que reunirá a autores, editoriales, librerías y lectores en un escenario único, el Paseo del Parque de la capital.

Por su parte, la escritora malagueña Esther García Llovet será la encargada de dar la bienvenida a la nueva edición con el pregón inaugural.

Autora de títulos como 'Gordo de feria', 'Sánchez' o 'Spanish Beauty', García Llovet es una de las voces literarias más singulares, coherentes e influyentes de nuestras letras, con un estilo propio que mezcla agudeza, mirada crítica y humor, han indicado en un comunicado.

En el plano estructural, la Feria del Libro, que está organizada por los libreros y editores malagueños, con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga (UMA), refuerza el equipo que dirige Manuel García Iborra con la incorporación del escritor y gestor cultural Txema Martín como nuevo director de contenidos.

Esta nueva etapa "busca consolidar la identidad de la feria como un espacio literario y participativo, capaz de conectar con distintos públicos y de integrar las voces más relevantes de la letras actuales en Málaga, Andalucía y España".

Por tercer año consecutivo, la Feria del Libro se celebrará en el Parque de Málaga, un enclave que se ha consolidado como el espacio idóneo para acoger esta gran cita literaria. El apoyo creciente del público, con lectores de todas las generaciones, ha contribuido al éxito del evento, así como al aumento del número de casetas de librerías, editoriales e instituciones vinculadas con la lectura.

Según los datos de la pasada edición, alrededor de 280.000 personas visitaron la Feria del Libro de Málaga, que registró un crecimiento muy positivo en el ámbito editorial: cerca de 40.000 ejemplares vendidos y una facturación aproximada de medio millón de euros.