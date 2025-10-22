Françoise Gilot: el rostro que deslumbró y renovó a Picasso

«Pablo me dijo, aquella primera tarde que lo visité a solas, en febrero de 1944, que sentía que nuestra relación traería luz a nuestras vidas. Mi visita, dijo, parecía una ventana que se abría y él quería que permaneciera abierta. Yo también, mientras dejara entrar la luz. Cuando dejó de hacerlo, la cerré, contra mi propio deseo. A partir de ese momento, quemó todos los puentes que me conectaban con el pasado que había compartido con él. Pero al hacerlo, me obligó a descubrirme a mí misma y, así, a sobrevivir. Nunca dejaré de estarle agradecida por ello». Valga este extracto del revelador 'Vida con Picasso', de Françoise Gilot, para condensar en pocas palabras la compleja relación entre dos artistas, el genio malagueño y la pintora y crítica de arte de Neuilly-sur-Seine y que el Museo Casa Natal Picasso Málaga explora como argumento de su Octubre Picasso, la conmemoración anual del nacimiento del autor, en su nueva temporal, 'Picasso: vida con Françoise'; una selección de grabados realizados por Pablo Picasso que demuestran cómo Gilot abrió la ventana del artista para que entrara una luz cegadora en ella.

Hace unos meses, durante los trabajos previos de lo que ha acabado siendo esta flamante exposición, su comisario, Mario Virgilio Montañez, y su equipo de la institución se preguntaron cuántos retratos de Gilot obra de Picasso obran en su poder. La respuesta, abrumadora, 111, demuestra a las claras cómo aquella joven artista francesa desató en el malagueño una efervescencia creativa casi inagotable (otro ejemplo: tres cuartas partes de la producción litográfica de toda su vida se realizaron durante sus años de relación con Françoise). De esos 111 retratos, 37 se exhiben en 'Vida con Françoise', que supone, de alguna manera, la crónica de ese «deslumbramiento», en palabras de Montañez, que sintió el genio de La Merced al descubrir en plena ocupación nazi, una noche en un restaurante, a aquella joven artista, de firmes pareceres y visiones artísticas y vitales (se dice que fue la única de sus siete parejas estables que no fue abandonada por el artista, sino que ella tomó la decisión de romper).

Exposición 'Picasso: una vida con Françoise'. En la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Casa Natal Picasso / Álex Zea / LMA

Mismo rostro, miradas diversas

El mismo rostro de Françoise Gilot, de ojos expresivos, pero en miradas (y sonrisas) variadas, que van desde el hieratismo a la coquetería, pasando por la pura joie de vivre y cierto enigma. «Los años de Picasso con Françoise fueron los de la alegría de vivir, los del Mediterráneo. Ambos abandonaron la húmeda y urbana París para instalarse en Vallauris», una comuna de los Alpes Marítimos que el artista concibió como «la Málaga de Francia donde recuperó los modos del sur», asegura el comisario de la muestra.

Se nota en los grabados seleccionados de los fondos de la Casa Natal que fueron aquellos años de cierta placidez y luminosidad vital, de una estabilidad que, además, servía al genio para «ser osado, valiente y tomar riesgos», en palabras de Montañez. «Fue una época de revitalización personal de Picasso y de la renovación de su arte», resumió el experto. Hablamos, por tanto, de retratos que son autorretratos de un artista en pleno burbujeo expresivo.

Por supuesto, detrás de las obras hay vivencias. Como una que refiere Mario Virgilio Montañez para comentar la segunda sala de la muestra, con obras en las que Françoise Gilot aparece en un sillón:«Picasso visitó Polonia para acudir a un congreso sobre pacifismo, acompañado por su inseparable chófer, Marcel. A la vuelta del viaje, el artista le entregó a su pareja una blusa que le había comprado. Gilot le dio una bofetada. Le recriminó que los telegramas diarios que le había mandado durante su estancia en Polonia no los había escrito él, se notaba que los había escrito Marcel. Picasso lo confesó, le pidió disculpas y le ofreció, como recompensa, haciéndola posar en ese sillón de su residencia. Aquí, en esta exposición, tenemos 6 de esos retratos con los que le pidió perdón».

La muestra 'Picasso: Vida con Françoise' es el argumento princial del XXXVIII Octubre Picassiano (este sábado Pablo Picasso cumpliría 144 años) y estará en cartel hasta el mes de abril del próximo 2026.