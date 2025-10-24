Museo Ruso de Málaga: actividades gratuitas para terminar octubre

La Fundación de Amigos del Museo Ruso (FAMER) ha organizado tres actividades gratuitas para este final de octubre en las instalaciones de la Colección del Museo Ruso que están abiertas a todos los malagueños que lo deseen.

Mujeres rusas en la Costa del Sol

El próximo 24 de octubre, a las 12,00 h., “100 Mujeres de la Costa del Sol” se presentará en la Colección Museo Ruso de Málaga con historias, talentos y sueños de cien mujeres recogidos durante dos años de trabajo, con entrevistas y retratos, que han dado voz a un centenar de mujeres rusoparlantes, que comparten sus experiencias como inmigrantes en Andalucía. Lo dirigen tres mujeres: Olga Zhirova de Rusia, Natalia Li de Kazajstán y Vlada Vesna de Ucrania.

La idea nació como una red de apoyo y acompañamiento entre mujeres. “Estaba en tratamiento de quimioterapia, cuando Natalia me propuso colaborar en este proyecto. Quería que me sintiera útil, y eso era justo lo que necesitaba”, explica Zhirova. “Detrás de cada historia hay fuerza, empatía y solidaridad”.

Durante esta actividad, la fotógrafa Vlada Vesna —quien retrató a la mayoría de las participantes— presentará algunas de sus fotografías. Recién llegada de París, Lada confiesa: “Ha sido una experiencia profesional y humana increíble.

La idea original de “100 Mujeres de la Costa del Sol” pertenece a Natalia Li, quien destaca el carácter humano y transformador de la iniciativa: “El proyecto nació del deseo de conocer mejor a la comunidad rusohablante de la costa, de aprender de sus historias y vencer miedos como la soledad o la enfermedad. Hoy puedo decir que lo hemos conseguido”.

Círculo Chejov

El 26 de octubre a las 12.00 el “Círculo Chejov” ofrece encuentros literarios de la Fundación de Amigos del Museo Ruso (FAMER), en este caso con el escritor ruso Dmitri Danilov, autor del libro “¡Hola, Sasha!”.

La Fundación Amigos del Museo Ruso (FAMER), en colaboración con la Universidad de Granada organiza un encuentro que invita a reflexionar sobre el lugar del absurdo, lo cotidiano y lo eterno en la creación literaria actual. El seminario se abrirá con la presentación en español de la novela “¡Hola, Sasha!” del reconocido escritor ruso Dmitri Danilov, a cargo del catedrático de Filología Eslava Rafael Guzmán Tirado, seguida de una conversación con el propio autor titulada “La poética de lo simple en la representación de lo eterno”. Una exploración íntima y lúcida sobre cómo la literatura transforma lo insignificante en esencial, y lo absurdo en una forma de verdad.

Participarán también Irina Sarguzina, redactora de la revista cultural bilingüe “NEVA” y coordinadora de actividades literarias de FAMER, y Svetlana Ovsiannikova, profesora invitada de la Universidad Internacional de Moscú, quienes abordarán el diálogo entre lenguas, tradiciones y sensibilidades literarias.

Se trata de una cita, de entrada libre y gratuita hasta completar aforo, para quienes buscan en la literatura no solo historias, sino nuevas formas de mirar el mundo. Una cita, Círculo Chejov, que se repetirá mensualmente con autores, profesores y críticos especializados.

“Tatlin, conversaciones en el Museo Ruso”

El 30 de octubre a las 18:00 horas será el encuentro con Amparo Rodríguez, presidenta de GECA (Gestión Cultural de Andalucía) con el título “Tatlin, conversaciones en el Museo Ruso”, que tendrá lugar un jueves cada mes de 18:00 a 19:30 h.Conversaciones sobre arte y cultura en la Colección del Museo Ruso de Málaga, que cuentan con el apoyo de las Denominaciones de Origen “Málaga”, “Sierras de Málaga” y “Pasas de Málaga” además de FACSA Prolongo.

Las actividades serán moderadas por Antonio Sánchez Sánchez con la participación de gestores culturales de Andalucía y España. Se tratarán temas actuales para todos los gestores culturales y público general. Esta actividad pretende plantear muchas preguntas y encontrar algunas respuestas. Os esperamos en la Colección del Museo Ruso, un museo vivo y abierto al diálogo.