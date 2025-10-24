Obras de Picasso y Barceló dialogarán con piezas singulares de Almería y Cádiz

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, acompañada de Bernard Ruiz-Picasso, copresidente de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, José M. Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja, y Miguel López Remiro, director artístico del Museo Picasso Málaga, presentó ayer viernes la muestra ‘Reflejos. Picasso x Barceló’, un nuevo proyecto conjunto que reunirá un centenar de obras de Pablo Picasso, Miquel Barceló y de las colecciones arqueológicas de los museos de Almería y de Cádiz.

Tras el paso por la Alhambra y el Museo de Bellas Artes de Granada de la exposición con obras de Jeff Koons y Pablo Picasso (diciembre 2024-marzo 2025), la segunda edición de este programa, que aspira a difundir la colección del Museo Picasso de Málaga fuera de sus salas y a acercar nuevos públicos al arte contemporáneo, va a contar con una nueva convocatoria protagonizada por una figura clave del arte contemporáneo español, Miquel Barceló (Felanich, 1957). Así, indicaron que la muestra ‘Reflejos Picasso x Barceló’ podrá verse en el Museo de Almería del 16 de diciembre de 2025 al 15 de marzo del 2026 y en el de Cádiz del 26 de marzo al 28 de junio de 2026. En esta ocasión, una amplia selección de piezas, la mayoría de ellas cerámicas, pondrán en diálogo estilos y épocas, tejiendo un encuentro atemporal que enlaza tradición e innovación, memoria y modernidad.

esta nueva propuesta representa una nueva y doble oportunidad de acercarse a la obra del artista malagueño y a la del mallorquín, desde un enfoque transversal y contemporáneo, propiciando el diálogo entre dos grandes creadores del arte español y con las colecciones patrimoniales de los museos de Almería y de Cádiz.

La consejera de Cultura señaló que la nueva muestra del «exitoso» proyecto ‘Reflejos-Picasso’ va a «recorrer los vasos comunicantes que unen el legado picassiano con la obra del artista balear Miquel Barceló, poniendo en diálogo el magnetismo de estos dos grandes artistas de vanguardia con una selección de piezas singulares de las colecciones históricas de dos museos de referencia de la Junta de Andalucía: el de Almería y el de Cádiz».

Del Pozo destacó que, en el caso de estos dos artistas, el trabajo cerámico, lejos de ser una actividad secundaria «supone un arte mayor, aunque quizá menos conocido por la mayoría del público». Por este motivo, esta iniciativa que va a convocar más de un centenar de piezas conectando pasado, presente y futuro, va a suponer «una oportunidad única de conocer de primera mano la obra de dos grandes autores que renovaron el arte contemporáneo desde las más amplias perspectivas».

Se cumple así «ampliamente con el objetivo de este programa de exposiciones de ampliar los públicos de la obra de Picasso más allá de las salas de su museo de Málaga, estableciendo nexos originales con valiosas piezas patrimoniales de la Antigüedad».

‘Reflejos Picasso’ es una iniciativa que persigue ampliar la presencia de la obra de Pablo Picasso más allá de las salas del museo, generando nuevas lecturas a partir de su encuentro con colecciones patrimoniales y artistas contemporáneos en espacios emblemáticos de Andalucía.

Por su parte, Bernard Ruiz-Picasso se mostró convencido de «la cerámica, más allá de acompañar la evolución de los seres humanos, puede también ser entendida -a través de su acto creativo- como escultura».

Respecto a la participación de la Fundación Unicaja en esta nueva edición de ‘Reflejos-Picasso’, el presidente de la institución, José Manuel Domínguez, incidió en que «con esta producción damos un nuevo paso adelante en el estudio y difusión de un artista de impronta profundamente malagueña y a la vez universal como fue Picasso, propiciando el diálogo de su obra con otros creadores y reafirmando el encaje de ida y vuelta de su imaginario y de su extraordinario museo con los espacios y las tradiciones artísticas del Mediterráneo y de Andalucía».

Para el comisario de este proyecto, Miguel López-Remiro, director artístico del MPM, mientras que para Picasso «la cerámica constituye no solo una forma de multiplicar su mensaje, sino también una vía privilegiada de articular tradición e innovación, memoria y modernidad», en Barceló la cerámica constituye «un territorio de exploración donde confluyen lo ancestral, lo corporal y lo experimental».

Asimismo, junto a la directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, y a la directora del Museo de Cádiz, Laura Esparragosa, comisarias adjuntas de este proyecto, López-Remiro considera que «estas dos ciudades -Almería en el Mediterráneo, Cádiz en el Atlántico, dos ciudades andaluzas abiertas al mar- son clave para comprender la evolución de este medio artístico y generar así, gracias a Picasso y Barceló, un juego de reflejos entre pasado, presente y futuros posibles».

El Museo Picasso Málaga, la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso, la Fundación Unicaja y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía renuevan su compromiso con la cultura como motor de cohesión social y desarrollo educativo, y mediante la nueva edición de ‘Reflejos Picasso’ refuerzan su apuesta por difundir el arte y facilitar el acceso cultural en todo el territorio andaluz, ofreciendo al público diversas formas de encuentro artístico conectadas con su contexto.