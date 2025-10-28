«Cuando se pierde la noción de límite, todo es posible»

Donald Trump ha conseguido que la cadena de televisión ABC cese al humorista Jimmy Kimmel y redobla su intimidación a todo medio de comunicación que se muestre crítico. Un nuevo jaque a la democracia en EEUU y un precedente resbaladizo. El filósofo y ensayista Josep Ramoneda (Cervera, 1949), codirector de la Escola Europea d’Humanitats, reflexiona sobre este cambio de época en 'Poder y libertad', que Galaxia Gutenberg publica ahora en castellano. Ramoneda presentará el volumen el miércoles en el Centro Andaluz de las Letras (19.30 horas).

¿Las maniobras de Trump le alarman?

Vivimos un cambio de sistema económico y comunicacional incompatible con el régimen de libertades de la democracia liberal. Trump lo acelera, no solo haciendo de la mentira, del odio y de la discriminación su manera de estar, también atribuyéndose poderes que no tiene, como forzar el cierre de un programa, amenazar con cancelar publicaciones y prohibir organizaciones políticas y sociales. Todo lo que va contra él. Y no es el delirio de un loco, encuentra complicidades. Las instituciones americanas claudican sin inmutarse. Por todas partes la derecha gira hacia el autoritarismo posdemocrático. Las democracias liberales están seriamente amenazadas.

La socialdemocracia se ha desdibujado.

No es casual que otros dirigentes europeos hayan dejado de lado a Pedro Sánchez –uno de los pocos que muestra cierta resistencia, y no es ningún héroe– desde el día en que la señora Von der Leyen hizo la patética claudicación ante Trump. Pero, si lo pensamos bien, en el proceso de cambio de sistema económico han jugado un (inesperado) papel personajes como Barak Obama.

La derecha gira hacia el autoritarismo posdemocrático. Las democracias liberales están amenazadas

¿Obama?

Todo el mundo pensó que haría cambios en EEUU y se limitó a seguir la ola de desregulación y de hiperliberalización que estaba en curso. Contribuyó a abrir más el espacio para que núcleos cada vez más reducidos y con más capacidad de influencia acabaran conquistando el poder. En Europa, la mayoría de los partidos ya han girado hacia la derecha, y las extremas derechas tienen muchas posibilidades de ganar elecciones en los principales países.

¿Qué aspecto del nuevo autoritarismo le inquieta más?

Para mí, el problema principal es el nihilismo, la pérdida de la noción de límite. La humanidad siempre ha tenido instrumentos destructivos, por eso se crearon las policías y las prisiones, pero hoy hay instrumentos que empequeñecen todo lo que habíamos imaginado. Además de la capacidad de control física y afectiva, existe el control por la vía de los sistemas de comunicación digital, que entran sin que te des cuenta. Las redes en las que todo el mundo se siente tan feliz son propiedad de un señor que puede intervenir como le dé la gana. Cuando se pierde la noción de límite, todo es posible.

¿Antídoto?

Lo importante es no perder el mundo de vista. No dejarse engañar. Es imprescindible para salvar –o actualizar– algunas instituciones democráticas. Hay que ir explicando las cosas, no claudicar y defender la condición humana.

El 25% de los jóvenes de 18 a 24 años piensa votar a Vox, según un sondeo del CIS.

En buena parte, Vox sabe captar su falta de expectativas. Les prometen unas fantasías que ya conocemos, porque no son nuevas: repiten los mismos tópicos del neofascismo vulgar. Garantizan la patria y la familia, y pican, cuando lo que hará será llevarlos al terreno de los que mandan. Ahora, además, el asunto ha tomado cierta envergadura porque hay intelectuales orgánicos del totalitarismo. Curtis Yarvin, cercano al millonario Peter Thiel y al vicepresidente Vance, dice que lo que hay que hacer en EEUU es «liquidar la democracia», para instaurar una monarquía autoritaria centrada en torno a un rey director general. Yarvin es el autor de la idea de convertir a Gaza en un resort de lujo. Eso ya no es ignorancia, es indignidad sin límites.

Gaza es un síntoma de una crisis moral profunda. Poner obstáculos a denunciar y condenar un genocidio es patético

¿Cómo califica la postura de Europa?

Gaza es un síntoma de una crisis moral profunda. Poner obstáculos a denunciar y condenar un genocidio es patético. Que los gobiernos europeos no hayan actuado con contundencia, poniendo sanciones y limitaciones al Gobierno de Netanyahu, es un ejemplo claro del declive de la cultura humanística y democrática.

¿Quién mandará en el futuro?

Probablemente China. Hemos visto a Xi Jinping marcando perfil frente a Trump acogiendo a Putin. Es una señal de cambios significativos en las relaciones de fuerza mundiales. De ser así, cuesta imaginar que China se convierta en un ejemplo de democracia. ¿Llegarán sistemas mixtos, más civilizados de lo que parecen ahora? No lo sé.

A todo esto, ¿dónde quedarán las libertades?

Quiero creer que aún hay espacio para salvarlas. Es una razón para seguir predicando cada día. La libertad es condición para la dignidad. n