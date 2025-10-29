10 libros para explicar la dana y recordar lo que sucedió el 29-O

Son una decena, pero podrían ser otros tantos. La dana del 29 de octubre de 2024 ha generado en el ultimo año un alud de libros que tratan de explicar lo que sucedió aquel día, con voluntad informativa pero también crítica, y siempre con una perspectiva sentimental y reparadora.

Muchos de los artífices e impulsores de estas obras -periodistas, escritores, fotógrafos, artistas- son a la vez víctimas de una catástrofe que causó 229 víctimas mortales, dañó más de 100.000 inmuebles, destrozó 140.000 vehículos, inutilizó 1.500 kilómetros de carreteras...

La Associació d’Editorials del País Valencià calcula que más de una treintena de editoriales se vieron afectadas, en mayor o menor medida, y que se perdieron al menos un millón de libros, valorados en unos 4,5 millones euros a precio de coste y 15,7 millones a precio de mercado. Por ello, algunas de estas publicaciones tienen un fin solidario: los beneficios se destinan a volver a poner en pie librerías, bibliotecas y empresas del sector.

'Lágrimas de barro. Crónica de la dana del 29 de octubre' Carmen Amoraga y Maxi Roldán Espasa 360 páginas 21,90 euros

La escritora Carmen Amoraga y el fotógrafo Maxi Roldán lo tienen claro: “Nada ocurre el día que ocurre y lo que sucedió el 29 de octubre vino precedido de avisos que no se tuvieron en cuenta”. Por ello, en este volumen cuentan todo lo sucedido aquel fatídico martes de forma cronológica, pero también las semanas previas y los ocho meses posteriores, a través de un centenar de testimonios de afectados y de las versiones de las instituciones y los representantes de la ciudadanía. Un relato clarificador y necesario que se convertirá en película.

'Les hores del caos. La dana: crònica d’una tragèdia' / 'Las horas del caos. La dana: crónica de una tragedia' Sergi Pitarch Traducción al castellano de Olga García Arrabal Bromera / Península 224 / 240 páginas 18,90 euros

El periodista y escritor valenciano Sergi Pitarch reconstruye la tragedia -hora a hora, minuto a minuto - y señala sin titubeos a los responsables. No solo da voz a vecinos que quedaron atrapados, operativos de rescate, técnicos de emergencias, meteorólogos y autoridades, también plantea preguntas que hoy, un año después, todo el mundo se hace y que siguen sin respuesta: ¿dónde estaba y qué hacía realmente el presidente Carlos Mazón?, ¿qué ocurrió en el Cecopi?, ¿por qué no se enviaron antes las alertas? Incluye un prólogo de Bonzo.

'Les cicatrius de València. De la fúria de l'aigua a la catarsi col•lectiva' Víctor Maceda Pòrtic 200 páginas 18,90 euros

Poco o nada aprendimos de la gran riada de 1957, ni de la rotura de la presa de Tous en 1982, esa es la conclusión a la que llega Víctor Maceda, periodista de ‘El Temps’. La catástrofe de 2024 causó más víctimas, más pérdidas económicas y una mayor sensación generalizada de indefensión, que él atribuye, en parte, a la organización del Estado: en 1957 y 1982 vivíamos en un Estado centralizado, con gobernadores civiles y diputaciones provinciales, donde las órdenes eran verticales y rápidas; hoy tenemos un Estado autonómico: las competencias en emergencias recaen en los ejecutivos regionales y eso implica más pasos y más lentitud.

'Renàixer del fang. Testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià' / 'Renacer del barro. La tragedia de la dana narrada por las voces valencianas' Varios autores Traducción al castellano de Roger Sarrià Batlle Ara Llibres / Now Books 224 páginas 20 euros

Los escritores valencianos Pasqual Alapont, Xavier Aliaga, Manuel Baixauli, Vicent Baydal, Vicent Borràs, Núria Cadenas, Esperança Camps, Paco Cerdà, Ricard Chulià, Mercè Climent, Martí Domínguez, Zahia Guidoum, Víctor Maceda, Gemma Pasqual y Ferran Torrent han colaborado en este libro solidario que se publicó apenas unas semanas después de la catástrofe para ayudar de forma inmediata a las librerías damnificadas por la dana. La cubierta es obra de la ilustradora Cristina Durán, que también perdió su estudio por la crecida del agua.

'Bulos y barro. Cómo la dana ejemplifica el problema de los desórdenes informativos' Varios autores Catarata 208 páginas 18 euros

“Decenas de muertos en el aparcamiento de Bonaire”, “Camiones frigoríficos salen del centro comercial transportando cadáveres”, “Un sargento de la UME llora de impotencia viendo que se oculta el número de víctimas”. Durante los primeros días tras la riada, estos y otros bulos corrieron por las redes sociales, acompañados de vídeos descontextualizados, audios alarmistas y fake news. En este ensayo que combina teoría, experiencia y ejemplos, Dafne Calvo, Germán Llorca-Abad y Lorena Cano-Orón explican cómo se generó este caos informativo, capaz de silenciar incluso a las fuentes oficiales.

'Dana. El día después' David Coronado Verdeguer Autoedición 164 páginas 25 euros

Escritor y fotógrafo, David Coronado Verdeguer es natural de Sedaví y trabaja en Massanassa, en plena zona cero, por lo que no es de extrañar que, tras superar la impresión inicial, cogiera sus ‘armas’ y saliera a la calle a documentar la tragedia. El resultado es este libro autoeditado gracias a la plataforma Vermaki, con espectaculares imágenes y prologado por él mismo: “Han pasado dos meses y sigo en ‘shock’”, escribió.

'Día 1. El tiempo detenido en la dana' Tamara Sánchez Pérez Zambra-Baladre 150 páginas 22 euros

Primera obra en solitario de la fotógrafa documental y especialista en procesos comunitarios Tamara Sánchez, este álbum muestra con total crudeza los estragos de la dana, unos daños –personales y materiales- que movilizaron a la sociedad pero que "solo 30 días después” ya no eran noticia. “No ya en la otra parte del mundo, sino en Valencia, a escasos kilómetros de aquí [...] –afirma Amparo Bolinches, de la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alkosa -. Es increíble cómo el sistema nos empuja a seguir rodando y produciendo como si nada hubiera pasado, cuando mi cuerpo, mi cabeza y mi corazón me gritan que necesitamos seguir paradas un tiempito más".

'Mientras llovía' Rosa María García Ros Cuadranta 440 páginas 22 euros

Posiblemente la primera novela surgida de la dana. La autora, la abogada y escritora valenciana Rosa María García Ros, entrelaza las vidas de varios personajes –entre ellos, un alcalde que lucha por salvar a su pueblo, un político que se enfrenta a su falta de compromiso y un trabajador del servicio de Emergencias- en esta historia que pretende poner de relieve la resistencia, la esperanza y la solidaridad que, ante la adversidad, suele surgir de la comunidad.

'Demà serà una cançó' Varios autores Andana 112 páginas 12 euros

“Al meu país la pluja no sap ploure”. Este verso de una canción de Raimon bien podría resumir lo sucedido hace un año. Las inundaciones que sufre la Comunidad Valenciana se han colado desde siempre en canciones, películas, novelas, pinturas, refranes… También la catástrofe del 29-O, como demuestra este libro solidario que recoge relatos, poemas y mensajes de solidaridad, colaboración y adaptación ilustrados por diversos artistas. Los beneficios se destinan a recuperar las bibliotecas destruidas por el agua y el barro.

'Dana 29.10.2024' Carla Moltó Navarro NPQ Editores 54 páginas 10 euros

Trabajadora social y mediadora, Carla Moltó Navarro, vecina de Picanya, fue una de las afectadas por la gota fría, desgracia que le inspiró este poemario en el que podemos hallar referencias a la propia catástrofe y al saqueo posterior, agradecimientos a la marea de voluntarios que ayudaron a la limpieza y la reconstrucción y pinceladas feministas y de crítica social: “Quién, en su alma vacía y tan fría, / se atreve a despojar lo que apenas queda”, escribe.