Un homenaje poético al Romanticismo y a Joyce gana el Premio Alcántara

El escritor Agustín Francisco Pérez Leal (Teruel, 1965) es el ganador de la trigésima tercera edición del Premio de Poesía Manuel Alcántara por el poema Sobre una vieja historia de Johan Peter Hebel. El jurado de este XXXIII Premio Manuel Alcántara, que ha recibido 123 poemas, ha estado presidido por Álvaro García, y compuesto por José Infante, Mariano Vergara, Rosa Romojaro y María José Jiménez Tomé. Los miembros del jurado han justificado su elección, por mayoría, basándose en que se trata de un escrito que «por su manera de hacer convivir evocaciones culturales, literarias y cinematográficas en un homenaje esencial al Romanticismo europeo y al caleidoscopio emocional de James Joyce. Todo ello con una dicción poética tersa, plenamente contemporánea y sostenida con destreza en una tirada amplia de versos con capacidad de hacerse inolvidables».

El autor recibirá el premio, dotado con 6.000 euros en una cita en el Ayuntamiento de Málaga con fecha por determinar. El Premio Manuel Alcántara cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Fundación Manuel Alcántara.

El ganador

Agustín Francisco Pérez Leal es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza (1990) y ha sido profesor de Lengua Castellana y Literatura en varios institutos desde el 1 de octubre de 1990 hasta el 10 de marzo de 2025. Actualmente está jubilado. Desde 2007 ejerce la crítica literaria en la revista Turia de Teruel. Ha colaborado también con poemas, traducciones y artículos en diversas revistas, como Reloj de arena, Renacimiento, El coloquio de los perros, Archipiélago, La estafeta del viento, El caracol del faro o El mono de la tinta. Ha publicado tres libros de poemas (Cuarto Cuaderno o Libro de Siberia, 2001; La Noche en Arras, 2006; y Tú me mueves, 2016) y una novela (Vaciad la Tierra, 2022), entre otros escritos.