La rapera malagueña Faenna denuncia abuso policial en Málaga: 'Me golpearon contra el suelo'

La rapera malagueña Faenna, una de las voces más prometedoras del hip hop en español, ha denunciado en sus redes sociales un episodio de brutalidad policial ocurrido en pleno Centro de Málaga hace unos días durante su detención.

"El viernes por la noche, en el Centro de Málaga, después de tomar unas copas, estaba pintando con un rotulador en una pared", comienza el comunicado de la malagueña, de nombre real Julia González Cabrera. "En ese momento pasaron dos furgones de la Policía Local, se pararon y bajaron con una actitud muy chula, gritando que les diéramos la identificación". Faenna asegura que fue a dársela "sin problema" pero el agente "estaba de muy mal humor o simplemente quiso descargarlo conmigo": "Me habló fatal, con muy malos modos, y yo sólo le dije que no me hablara así. La cosa se calentó y el agente, que parecía ser el jefe del grupo, decidió que me iban a detener".

Entonces, prosigue el relato de la rapera, cuatro policías se le "echaron encima, como si fuera una amenaza": "Me golpearon contra el suelo, me retorcieron los brazos y las piernas, me inmovilizaron y repitieron la escena varias veces. Hasta un quinto [agente] se unió. Yo sólo intentaba moverme del miedo, porque me sentía atacada, y eso lo tomaron como resistencia. Esos cinco hombres, para reducir a una chavala de 45 kilos".

La artista apunta que estuvo "20 horas en el calabozo" hasta que pasó a disposición judicial el sábado por la noche, acusada de resistencia y atentado a la autoridad, por lo que le piden seis meses de prisión. "Uno de los policías dice que le mordí, lo cual es mentira. No ataqué a nadie, y hay testigos que lo pueden confirmar. Como presentó un parte de lesiones, también me piden dinero como indemnización", continúa Julia.

González Cabrera asegura tener el cuerpo "lleno de moratones y arañazos" y alega sufrir "dolor en el cuello, la espalda y las muñecas", aunque en su comunicado no ha incluido imágenes de esos supuestos daños físicos. Su mánager, Gharuda, subió hace unos días una captura de vídeo en la que, afirma, se puede ver a Faenna siendo inmovilizada por los agentes.

La imagen subida por el mánager de Faenna de la detención de la rapera / Instagram Gharuda

"Quiero que se sepa que lo que viví fue un abuso", finaliza el texto la malagueña, "ya en casa y más tranquila", aunque todavía en shock por un episodio que, dice, no se le olvidará jamás.

De Huelin

Faenna, originaria del barrio de Huelin, irrumpió en la escena del hip hop con fuerza en 2020, cuando colaboró en una de las sesiones de Los Niños del Afromarket y, posteriormente, con dos celebradísimos temas en solitario, 'Papeles y mechero' y 'Grindando los problemas'. Su epé 'Espabilá', junto a Trozos de Groove, abrió bocas y orejas en 2023 y, al año siguiente, su álbum con el productor Manu Beats, 'Julia & Manuel', fue uno de los mejor valorados por la escena hip hop del 2024. Julia González Cabrera destaca por su lápiz afiladísimo, pegado a la calle, de un hip hop contundente y contestatario.