Cartelera teatral
El evangelio más frenético y marchoso ya está en el Teatro del Soho-CaixaBank
Antonio Banderas estrena en su espacio escénico su propia versión del clásico de Broadway «Godspell», que ya pudo verse aquí en el 2022 pero a la que ahora aporta matices más oscuros
Hace tres temporadas, el Teatro del Soho-CaixaBank, estrenó, en colaboración con el polifacético Emilio Aragón, su versión propia de uno de los musicales más rompedores y originales de Broadway, Godspell, el Evangelio según San Mateo pero cantado, contado y bailado. La propuesta gustó, tanto que ahora Antonio Banderas la ha repescado para las próximas diez semanas de programación de su espacio escénico, que comenzaron anoche mismo.
La propuesta de Banderas parte de la versión de Aragón pero el director malagueño imprime su propio sello, subrayando los matices más oscuros del libreto de Godspell. Así, tal y como anticipó hace unos días, ha querido «potenciar las figuras de Jesús y Judas como dos caras de una misma moneda, poseedores de un destino que les ha sido dado». Así, en esta nueva puesta en escena, Godspell se convierte en un diálogo entre la luz y la sombra, entre la fe y la duda, aunque, eso sí, con un ritmo arrollador, mucho baile y música.
