Teatro del Soho-CaixaBank
«Godspell»: el «Evalengio de San Mateo» según Antonio Banderas
El malagueño estrena hoy su versión de uno de los musicales básicos de Broadway, que ya estrenó en el Soho hace un par de años pero en la lectura de Emilio Aragón
José Luis Picón | efe
Un grupo de jóvenes actores, encerrados en una iglesia en ruinas mientras llegan desde fuera sonidos de guerra, protagonizan el musical Godspell, una visión del Evangelio de San Mateo que dirige Antonio Banderas a partir de la versión que estrenó Emilio Aragón en 2022.
Banderas ofreció ayer un ensayo general del espectáculo para pulir los últimos detalles cara al estreno del musical, hoy, en el Teatro del Soho de Málaga, donde permanecerá en cartel hasta el 11 de enero de 2026 para viajar, desde el 21 de enero, al Gran Teatro Pavón de Madrid.
El actor malagueño ha subido al escenario antes de comenzar el musical para advertir de que, al tratarse de un ensayo general, era posible que en algún momento fuera interrumpido para mejorar algún aspecto, aunque finalmente no ha sido necesario.
Elenco
Ferran Fabá (Jesús) y Hugo Ruiz (Judas) encabezan un elenco en el que están acompañados por Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Bella Exum, Laia Prats, Roko y Estibalitz Ruiz, además de una orquesta en el foso que interpreta todos los temas en directo.
El Espejo Negro
Hay momentos de rap, otros de cajón flamenco, en algún pasaje el protagonismo es para las marionetas de la compañía El Espejo Negro y también se recurre puntualmente a las sombras chinescas.
A lo largo del musical se asiste, en clave actual, a parábolas bíblicas como las del buen samaritano, el hijo pródigo, el hombre rico y Lázaro o la mujer adúltera.
Como apuntó Banderas días atrás en la presentación del musical, al estrenarse por primera vez este clásico de Broadway en los años 70, había «un mensaje cuando existía el conflicto de Vietnam, que levantó a una juventud que reclamaba justicia y paz», y ese mensaje «sigue siendo válido».
«Para mí, sigue teniendo mucha fuerza este mensaje de amor al prójimo, y no hablo como cristiano, sino como ciudadano raso», añadió Banderas.
Toque personal
Al dar su toque personal a la versión que Emilio Aragón dirigió hace tres años, Banderas ha querido además «potenciar» las figuras de Jesús y de Judas como «dos caras de una misma moneda y poseedores de un destino que les ha sido dado».
«Si Jesús hubiese muerto de muerte natural, el cristianismo no existiría, se necesitaba ese acto de injusticia, y para eso era necesario Judas. En momentos de la obra, Judas quiere tener el papel que le han dado a Jesús y su destino, pero cada uno debe hacer lo que tiene que hacer», avanzó el actor malagueño.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el famoso monumento de Málaga que fue construido por un noble enamorado para pedir perdón: 'Era muy mujeriego
- La Aemet activa en Málaga la alerta amarilla por fuertes lluvias, tormentas y 'posibles tornados
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Málaga superará las 2.000 camas de 'flex living' para 2028
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Filou Oostende de la BCL