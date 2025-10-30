Sala Fundación Unicaja María Cristina
Recital lírico a beneficio de FMAEC el 5 de noviembre
Organizado por la Sociedad Filarmónica de Málaga, con la colaboración de la Fundación Unicaja, actuará el barítono italiana Paolo Coni, con motivo de los 40 años de su carrera artística
La Opinión
La Sala Fundación Unicaja María Cristina acogerá el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 19.30 horas un gran recital lírico solidario a favor de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC).
El evento, organizado por la Sociedad Filarmónica de Málaga, con el apoyo de la Fundación Unicaja, tendrá como estrella invitada Paolo Coni, que actuará de forma desinteresada y está considerado uno de los mejores barítonos italianos desde finales de los 80. Además, este año celebra el 40 aniversario del inicio de su carrera artística.
El cantante italiano ha actuado en espacios como la Scala de Milan, el Convent Garden de Londres, la Ópera de París o el Metropolitan de Nueva York.
En esta ocasión, estará acompañado al piano por su mujer, Daniela Sbaraglia, para ofrecer un programa con obras de Verdi, Mascaroni, Tosti y otros reconocidos compositores.
El concierto supone una oportunidad única para disfrutar de una velada musical de alto nivel, mientras se colabora con una causa solidaria en apoyo a la labor de FMAEC, que dedica su esfuerzo a ofrecer apoyo emocional y psicológico gratuito a enfermos de cáncer y sus familiares en cualquier momento de la enfermedad
Compra de entradas
El donativo para el concierto lírico solidario es de 15 euros. Las entradas se pueden adquirir ya en este enlace.
