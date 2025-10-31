Lectura, historia de Málaga, ficción contemporánea y análisis político, en La Malagueta en noviembre

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga abre el penúltimo mes del año con una programación que combina literatura contemporánea, memoria histórica y pensamiento crítico.

Así, del lunes 3 al viernes 7 de noviembre, el espacio cultural acogerá una sesión de su club de lectura con Vicente Luis Mora, un encuentro sobre el naufragio del Gneisenau, la presentación del nuevo libro de Elvira Navarro y una conferencia del periodista Ignacio Camacho, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El lunes, 3 de noviembre, el club de lectura con Vicente Luis Mora se centrará en 'Siete casas vacías', de la escritora argentina Samanta Schweblin. Con treinta y cinco ediciones y traducciones internacionales, este libro de relatos se ha consolidado como una referencia en la literatura contemporánea por su capacidad para revelar lo inquietante en lo cotidiano.

Estos cuentos demuestran que nada es normal (o que todo lo es), que el extrañamiento es una de las condiciones naturales de la literatura y que personas, espacios y objetos pueden invertir su esencia e intercambiar su naturaleza como un fluido anímico.

Gneisenau, un naufragio grabado a fuego en la ciudad

Por otro lado, el martes 4 de noviembre, el ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por la periodista Ana Pérez-Bryan, abordará la tragedia de la fragata Gneisenau, un naufragio que se produzco la mañana del 16 de diciembre de 1900 quedando en la memoria local como una de las más trágicas de nuestra historia reciente.

El hundimiento junto al morro de Levante de esta fragata-escuela alemana, a la vista de todos, sumió a la ciudad en uno de sus capítulos más tristes pero a la vez dejó constancia de un espíritu colectivo de ayuda y sirvió de origen del título honorífico de Málaga como 'Muy Hospitalaria'.

Un día más tarde, el miércoles 5 de noviembre, la escritora Elvira Navarro participará en el ciclo 'Entrelíneas', coordinado por el gestor cultural Txema Martín, con su nuevo libro de relatos 'La sangre está cayendo al patio' (Random House, 2025), compuesto por nueve historias inquietantes que combinan lo cotidiano con lo fantástico y lo bizarro.

Desde familias que habitan chalés vacíos en tiempos de pandemia hasta lavadoras que lavan con sangre y vigilantes que sufren alucinaciones, Navarro disecciona el aislamiento, la precariedad y la angustia de una sociedad al borde del abismo.

Por otro lado, el próximo viernes 7 de noviembre, el periodista y analista político Ignacio Camacho López de Sagredo ofrecerá la ponencia 'Crisis de confianza, ¿crisis de régimen?'. En esta charla, Camacho abordará los desafíos actuales de la política y la sociedad española, marcados por la desafección ciudadana, la polarización y la pérdida de credibilidad en las instituciones.

Con su reconocida trayectoria en medios de comunicación y su mirada crítica sobre la actualidad, el periodista invitará al público a reflexionar sobre si la erosión de la confianza pública es un síntoma pasajero o el preludio de un cambio más profundo en el sistema democrático.

Por último, han recordado que las actividades se celebran en el Centro Cultural La Malagueta a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.30 horas. El acceso se realiza por la calle Cervantes número 6 y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.