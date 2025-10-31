Málaga se lo pasa de miedo en Halloween

Había ganas de volver a vivir la fiesta de Halloween por todo lo alto en las calles de Málaga; llevábamos dos años en que por diversas circunstancias los monstruos y los personajes bizarros de todo tipo no invadían la noche del 31 de octubre: en 2023 unas tremendas lluvias abortaron las salidas de los malagueños y en 2024, desgraciadamente, la tremenda dana, que también se dejó sentir en la Costa del Sol, obligó a suspender los festejos. Pero este año Halloween nada pudo detener a los payasos asesinos, las monjas endemoniadas, los trasuntos de la familia Addams, los fantasmas y todo tipo de seres sobrenaturales y espantosas en la noche más aterradora del año. Antes de todos los santos, llegaron todos los monstruos.

La Casa de Papel, protagonista en la noche de Halloween. / Álex Zea

Desde hace algo más de un par de décadas, Halloween no es una moda en Málaga; ha ido ganando adeptos en Málaga, tantos que en los últimos años parece que esta fiesta tan arraigada en el mundo anglosajón que se celebra el 31 de octubre ya es uno de los puntos marcados en rojo (sangre) en el calendario de muchos, especialmente los más pequeños de la casa. Y así se demostró ayer en el Centro Histórico de la capital de la Costa del Sol, cuando éste, el sol, dejó de alumbrar el cielo y se llenó de oscuridad, el territorio más favorable para las criaturas aterradoras.

Mucho miedo en las calles del Centro de Málaga. / Álex Zea

Disfraces de todo tipo y variedad (preferentemente de iconos del horror), sustos y peticiones de truco o trato (ya saben: caramelos y dulces si no quiere ser objeto de un gran susto) ya no son ocurrencias de unos pocos. Así que los más tradicionales de la casa tienen dos opciones: o gruñir por la consolidación de esta fiesta (anglosajona, sí, comercial también) o sumarse a ella. Desde estas líneas les recomendamos la segunda.