Pablo Alborán: un debut en la TV ganado en los cástings

Los hospitales siempre han dado mucho juego en la pantalla. Urgencias, Anatomía de Grey, Hospital Central, The Pitt, House o The Good Doctor son solo algunos de los últimos ejemplos. Carlos Montero, uno de los creadores de las exitosas Élite y Física o Química, llevaba muchos años queriendo desarrollar una serie de médicos. Lo consiguió gracias a Respira, ficción de Netflix que planteaba desde el principio un gran dilema: ¿sería lícita una huelga sin servicios mínimos para salvar la sanidad pública? Ahora plantea nuevos conflictos profesionales y personales a sus personajes (y a la audiencia) en la segunda temporada de este trepidante drama hospitalario, que llega al gigante del streaming este viernes 31 de octubre.

El debut de Pablo Alborán como actor es una de las grandes bazas de los ocho nuevos episodios de Respira. El cantante malagueño da vida a un cirujano plástico «muy seguro de sí mismo que llega para desestabilizar alguna que otra trama», comenta el artista, que está «contento por esta experiencia y feliz con la oportunidad». Su personaje «no estaba escrito especialmente para él», sino que se lo ganó en el casting, como cualquier otro actor. «Yo ya le había hecho varias pruebas en la primera temporada y en otros proyectos y siempre me había gustado mucho, pero es verdad que a veces tu prejuicio juega en contra y piensas que si metes a un cantante eso va a cambiar un poco el foco de lo que quieres contar. Pero es que lo hizo tan bien en el casting que ¿por qué no le iba a dar esta oportunidad?», confiesa Carlos Montero, que reconoce que creó esta serie para «poner en valor la sanidad pública».

La privatización del hospital

«Que se vaya desmembrando es una tragedia y este es mi granito de arena para intentar que no pase», explica. Porque en esta segunda temporada en el Sorolla, el hospital ficticio de Valencia en el que se ambientan las tramas de Respira, no hay una huelga, pero sí que se ha consumado la privatización del centro. Eso da pie introducir temas como la gestión de la sanidad, el alquiler de salas para operaciones privadas y la investigación para combatir el cáncer, entre muchos otros.

«En esta temporada tenemos la suerte de que uno de los guionistas es médico, así que hemos ido más a tiro hecho. Porque en la primera nos inventábamos los casos y después hablábamos con los médicos para ver si se ajustaba a la realidad», comenta Montero. «Ahora somos conscientes de que los errores que estamos cometiendo los hacemos a conciencia, porque queremos agilizar o dramatizar más las tramas», añade el creador, que recalca que en el espectacular plató que recrea el hospital cuentan siempre con uno o dos doctores que asesoran a los actores en sus escenas.

Aunque en ocasiones la realidad supere a la ficción, como les pasó a ellos con el último episodio de la primera temporada, en el que una gota fría sembraba el caos en Valencia, como pasó después con la terrible DANA. El capítulo se estrenó en agosto de 2024, meses antes del desastre real. «Hubo teorías conspirativas sobre ello, pero nosotros solo nos documentamos. La gota fría es algo que ocurre año tras año en Valencia y, por lo tanto, era bastante lógico que lo usáramos», se justifica.

En lo que respecta a las tramas, Jéssica (Blanca Suárez) trata de recuperar la confianza que la caracteriza como cirujana y no consigue decidirse entre Lluís (Alfonso Bassave) y Biel (Manu Ríos); Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) sigue lidiando con las adicciones de su hijo mientras asume mayores responsabilidades, y la presidenta de la Comunitat Valenciana, Patricia Segura (Najwa Nimri), continúa luchando contra el cáncer y estrechando lazos con Néstor (Borja Luna).

Líderes de la derecha

Montero reconoce que para escribir a la visceral Segura, que tanto luchó por la privatización del hospital en la primera temporada, se ha inspirado «en muchas líderes de la derecha», aunque no quiere dar nombres. Sí los da Nimri: «Unos dicen que he imitado a Esperanza Aguirre, otros a Ayuso... Pero yo agarré un estereotipo español y le di fuerza», señala la actriz sobre su personaje en una serie que, aunque se centra en el trabajo profesional de sus personajes, también deja espacio para sus relaciones personales.

Con alguna que otra escena más íntima, como las que tiene Pablo Alborán con Quique (Xoán Fórneas), algo que no supuso ninguna traba para el cantante, que a pesar de ser una estrella de la música no puso condiciones. «Pablo leyó el guion antes de aceptar y estaba de acuerdo con todo, así que no ha habido problemas distintos a los que hay con otros actores y que son los que tienen que haber. Porque las escenas íntimas son siempre muy delicadas y tienes que tener al actor a favor y tener muy hablado hasta dónde quieres llegar y hasta dónde no. Yo nunca he trabajado con un actor obligándole a hacer algo que no quiera», subraya Montero.