Riqueni lleva al flamenco el descubrimiento de la Cueva de Nerja

Rafael Riqueni, para muchos entendidos, el mejor guitarrista flamenco vivo. Acaba de publicar su más reciente álbum, 'Nerja' (Universal, 2025), en el que se inspira en el descubrimiento de la cueva de la localidad y, de paso, dota de continuidad a la música española de Turina, Falla o Albéniz. Riqueni presenta mañana mismo el disco en el Teatro Maestranza de Sevilla, con Israel Fernández y la bailaora María Moreno como acompañantes de primer orden.

Portada de 'Nerja' / Universal Music

'Nerja', entre el flamenco y la clásica bajo un prisma impresionista, relata el hallazgo, en 1959, de la Cueva de Nerja por parte de un grupo de jóvenes; un relato que el tocaor sevillano convierte en un recorrido por la oscuridad, la luz y el misterio de lo oculto, siempre entre lo telúrico y lo onírico, aseguran desde Universal. Palabras y conceptos a lo grande, como suelen habitar los press kits de las discográficas, pero que aquí son definitorios y certeros: porque hablamos de un álbum formidable, de una sensibilidad especial, refinada y honda, como son las seis cuerdas de Riqueni.

'Nerja', que cierra la trilogía de la música andaluza de Riqueni (compuesta por 'Suite Sevilla', 1993, y 'Parque de María Luisa', 2020) y que ya fue presentado hace unos meses en el Théâtre National de Chaillot de París durante tres días con enorme éxito, es, en palabras de su autor, "una obra descriptiva, en la línea del 'Parque de María Luisa', es decir, música española en la línea de Turina, Falla o Albéniz. Recoge toda las armonías y maneras de construir que les caracterizaba pero también es una obra con mucha impronta flamenca. Yo pienso que lo que hago, aparte de ser música clásica andaluza, tiene mucho de flamenco, porque yo soy guitarrista flamenco”.

Riqueni presentará el álbum en una gira nacional, que, de momento, no tiene fechas en Málaga (o Nerja, el lugar inspirador). Sería lo suyo que las tuviera.