«Conocerse a uno mismo es de lo más aburrido e incómodo»

'Dual' llegó tras seis años de espera, salió como un doble álbum y tras varios retrasos. ¿Su nivel de autoexigencia es alto?

Mi nivel de autoexigencia es una pesadilla. Sinceramente creo que es algo que me ha lastrado mucho a lo largo de mi carrera musical, pero que a su vez me ha acercado a un público muy concreto y, aunque a veces pese, me siento orgulloso de ella.

¿Qué representa esta dualidad en el álbum? ¿Es temática, sonora, personal? ¿Qué representa cada cara?

Representa la dualidad con la que convivo desde que creé a Piezas. La cara A es José, la B es Piezas. Creo que son dos caras muy distintas tanto en lo artístico como en lo personal, y que el disco refleja bien tanto a nivel de sonido como lírico dicha diferencia.

Si bien su estilo es reconocible, ¿crees que en Dual hay una evolución en el sonido o las instrumentales elegidas?

Creo que en la cara A se puede apreciar cierta experimentación en cuanto a sonidos y matices vocales, no sé si evolución, pero para mi tiene colores distintos a todo lo que hemos hecho. Y en la cara B se da más bien un reencuentro con el sonido que me hizo amar esta música.

Escucho '12 gusanos 12', con la que abre el disco, y me recorre un escalofrío. ¿La proximidad de la muerte está muy presente en el álbum? ¿Qué temáticas principales aborda en 'Dual'?

La muerte es el evento más inspirador en la vida de una persona. Es la que hace que todo cobre sentido. Si lo extrapolamos al plano artístico, creo que tiene aún más incidencia. Todos tenemos el propósito de ser amados como personas, pero el artista tiene otro propósito más difícil aún, y es el de trascender. Saber que un día dejarás de sentir ciertas cosas las acentúa, y te permite narrarlas con mucha más intensidad. Y de eso va esto, de transmitir.

Anhedonia es la incapacidad de sentir, un claro síntoma de depresión. En 'Dual' hace un ejercicio de introspección. ¿Le ayuda a contarlo? ¿El arte debe ser incómodo?

En 'Panorámica' hay una de las frases de las que más orgulloso me siento de haber escrito: «El arte solo es cierto si te deja expuesto». 'Anhedonia 20' describe mi estado mental en uno de los trimestres de 2020. Sin duda uno de los peores momentos de mi vida. Me he planteado infinidad de veces si era útil que viese la luz, si dañaría a mi entorno, etc. Pero al final vuelvo a esa frase de 'Panorámica' y me digo: «Si lo escribí, algún propósito tendría». Igual creo que no podré cantar esa canción en directo sin hacerme mierda.

Uno de los aspectos en los que más insiste es en reconocer las debilidades, en conocerse uno mismo. ¿Cree que nos falta un poco de autocrítica?

Conocerse a uno mismo es de lo más aburrido e incómodo que puede haber. Somos orgullosos y ególatras por naturaleza. La autocrítica siempre va a ser escasa, pese a lo necesaria que es. En cuanto a la frase, mi vida cambió mucho hace unos años, empecé a dedicarme a lo que me gusta y a compartir algunos espacios con ciertos círculos de poder. Por suerte nunca los idealicé, y en el momento en el que me vi ahí me limité a analizar el comportamiento de las personas y cómo mutan en base a sus intereses, y especialmente en base a sus privilegios. Adaptarse es fácil, pero nadie quiere volver al punto de partida, y para evitarlo son capaces de hacer cualquier cosa.

¿Planes para después de la gira de 'Dual'?

Tengo mucho material guardado, y sigo trabajando. No van a pasar seis años hasta el próximo. Quiero empezar a hacer trabajos mas cortos, pero de forma mas regular. Me apetece disfrutar de la música, establecer conexión con artistas a nivel nacional e internacional, y sobre todo divertirme creando.